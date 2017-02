Reiselfingen Reiselfinger Lebensheimat wird zum Narrentreff

Hästräger aus der ganzen Region feiern bunten Fasnetball mit Menschen mit Handicap in Reiselfingen.

Ausgelassene Stimmung und eine große Freude bei den Bewohnern herrschte beim Fastnachtsabend im Haus Lebensheimat. Nicht nur bei dieser Veranstaltung ist die Tür für alle Interessierten offen. Seit Jahren kommen Hästräger aus der gesamten Region, um mit den Bewohnern fröhlich Fasnet zu feiern. „Für unsere Bewohner ist dies immer eine Riesengaudi, wenn sie mit den Hästrägern feiern können“, erklärt Heimleiterin Rita Bernhart-Männlin. Gleich wird sie wieder von einer Bewohnerin am Arm gepackt, um auf der Tanzfläche abzurocken. Musik und Tanzen ist für die geistig behinderten Bewohner ein großer Spaß, aber auch die lange Polonaise durch den großen Speisesaal, angeführt von der Heimleiterin.

Für die Musik sorgte in diesem Jahr die „Wälderband“ aus Unterbränd, die als Gastmusikerin Sabine Hasenkampf mit ihrer Blockflöte gerne aufnahmen. „Seit Jahren ist der Mittwoch vor dem Schmotzige Dunschdig unser Fasnetballtag“, erklärt die stellvertretende Heimleiterin Natalie Scherzinger, welche den Ball organisiert hatte. In diesem Jahr war das Motto „Wilder Westen“, so kamen die Bewohner und die Betreuer als Cowboy, Cowgirl oder als Rothäute.

Die „FSJler“ hatten auch den Speisesaal in einen Western-Saloon verwandelt. Auch die Küche stellte sich bei den kulinarischen Genüssen mit „Chili con Carne“ auf das Motto ein. Als Dessert lockten die „Datschwecken“, Brötchen mit Schaumküssen. Wenn das Haus Lebensheimat in Reiselfingen zur Fastnacht ruft, dann kommen die Narren aus dem gesamten Ösch, aus Löffingen die Hexen, Hansele und Burgkeiler, aus Göschweiler die Hansele, aus Dittishausen die Hexen und Geißen und aus Neustadt die Gägs. Die Integration der Bewohner mit den Narren und den Musikern klappt perfekt.

Die Reiselfinger Narren mit den Goris und Münzlochgeistern, Musiker, Ortschaftsrat und Vereine eröffnen den Schmotzige Dunschdig mit einem gemeinsamen Frühstück im Haus Lebensheimat. „Dann geht es so weiter, wie der Abend aufgehört hat“, sagt Rita Bernhart-Männlin.

Seit zwei Jahren hat die Geschäftsführerin Rita Bernhart-Männlin das Ruder in der Hand, untersützt von ihrer Stellvertreterin Natalie Scherzinger. Der Wohlfühlcharakter für die Bewohner ist hier offensichtlich.