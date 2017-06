Reiselfingen Reiselfingen rüstet für das große Lauf-Fest

19. Lauf an der Wutach für Jung und Alt mit verschiedenenStrecken zur Auswahl.

Die Idee zum Lauf an der Wutach hatten Roland Vogt und Bernd Behnke nach einem gemeinsamen Lauf. Eine Idee, die bis heute die Läufer, Walker und Zuschauer nach Reiselfingen lockt. Am Samstag, 24. Juni, gehen die Läufer wieder auf die Strecke.

„Wer hier nicht läuft verpasst etwas“, heißt es im Prospekt der Hobbysportgruppe des FC-Reiselfingen. Zu verpassen gäbe es die verschiedenen Disziplinen, die Tombola, die neue Strecke und vor allem auch die Begegnung mit Sportlern und Zuschauern. "Nach mehreren Versuchen wird es in diesem Jahr keinen Hand-in-Hand-Lauf mehr geben", wie Hauptorganisator Roland Vogt erklärt. „Die Resonanz war leider zu gering“. Dafür setzt man auf die Gruppen. Die Denzergruppe 0-21, die Laufgruppe aus Pfohren, die Teilnehmer aus Furtwangen und Unterkirnach waren bisher zahlenmäßig gut vertreten. Die teilnahmestärkste Gruppe im Bereich Walking/Nordic-Walking wird mit einem Sonderpreis bedacht werden. Bisher konnte man auf die Reiselfinger-Goris als einheimische Gruppe setzen.

Bei den Läufern im Hauptlauf erwartet man einige Favoriten, nicht nur aus dem Ösch mit Martin Spang. Aufgrund des Kiesabbaus wurde die Strecke etwas verändert. „Trotzdem hat sie nichts an ihrem Reiz verloren“, bestätigt Roland Vogt. Am Mittwoch und kurz vor Start wird die Strecke präpariert. Zusammen mit 50 Helfern, darunter auch die Feuerwehr, wird er mit Peter Wehrle und Maria Dematio den 19. Lauf an der Wutach managen. Erfreulicherweise stehen den Teilnehmern Sachpreise im Wert von 1500 Euro zur Verfügung, die in der Tombola ausgelost werden. Alle Läufer kommen hier zur Sonderpreisverlosung.

Der Hauptpreis ist ein Segel-Rundflug. Ansonsten gibt es Preise für die drei Erstplatzierten aller Altersgruppen des Hauptlaufs sowie für die Kinder- und Jugendläufe.

Die Bambinis gehen um 14.30 Uhr auf die 600-Meter-Strecke. Jeder von ihnen darf sich am Ziel über eine Medaille freuen. „Wir hoffen auf eine große Nachwuchsschar“, so Vogt. Uli Brunner wird für die Ansage zuständig sein, den Startschuss für den Hauptlauf um 17 Uhr gibt Bernd Behnke. Nach den Bambinis starten um 14.55 Uhr die Walker und Nordic Walker mit Zeitmessung (8,6 Kilometer) und ohne Zeitmessung (sechs Kilometer). Die Jugendlichen haben um 15.20 Uhr die Möglichkeit auf die zwei Kilometer lange Strecke zu gehen, während der Jedermannslauf (3,5 Kilometer) um 15.45 Uhr startet.

Anmeldungen und Informationen bei Roland Vogt, Telefon 07654/7656, E-Mail rolandvogt1959@aol.com oder unter www.fcreiselfingen.de.