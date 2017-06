Löffingen Polizei findet illegale Cannabisaufzucht in Löffingen

Ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität ist Polizei in Löffingen gelungen: Dort wurde in einer Wohnung eine Cannabisplantage beschlagnahmt, ein Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bereits am Freitag wurde im Bereich Löffingen eine gerichtlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung vollzogen, da der Verdacht bestand, dass dort Marihuana in nicht geringer Menge angebaut werden soll. Im Keller des Durchsuchungsobjekts wurde eine Indoor-Plantage mit technisch aufwändiger Beleuchtungs- und Filtertechnik vorgefunden. In der Aufzuchtsanlage wurden etwa 30 Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien aufgefunden und abgeerntet. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung hielt sich ein Tatverdächtiger in den Kellerräumen auf und versuchte über eine Hintertüre das Gebäude zu verlassen. Er konnte vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an, da der Verdacht besteht, dass sich mehrere Personen arbeitsteilig an der Aufzucht der Pflanzen beteiligt hatten. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und gehen zur Bestimmung des Wirkstoffghalts und damit zur Ermittlung der tatsächlichen Menge an das Landeskriminalamt Baden Württemberg. Wesentliche Teile der Technik wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Löffingen.