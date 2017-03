Löffingen Pläne für ersten Blinden-Erlebnispfad in Löffingen

Neues Alleinstellungsmerkmal für Baarstadt denkbar. Schüler der Verbundschule bauen Wellnessliegen und Vogelnistkästen.

Walderlebnispfade gibt es überall, doch einer der ersten Erlebnispfade für Blinde und Sehbehinderte könnte bald in Löffingen entstehen. "Damit wäre dieser der erste in Baden-Württemberg", erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Die Schüler der Verbundschule haben für den Walderlebnispfad für Blinde und Sehende bereits Wellnessliegen und Vogelnistkästen gezimmert.

Strahlende Gesichter gab es in der Verbundschule Löffingen. Da hatten 16 Schüler der Klassen 8a und 8e in ihrem Wahlpflichtfach (Werkrealschule) ihr handwerkliches und kreatives Geschick unter Beweis gestellt und gleichzeitig für die Allgemeinheit Nachhaltiges geschaffen. Im Wahlpflichtfach, so erklärt Fachlehrer Simon Hättich, stand das Thema „Kultur und Lebensräume“ an. Gemeinsam mit Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke und Revierförster Konrad Kuster war die Idee schnell geboren, den Waldlehrpfad im Stadtwald wieder zu beleben. Dieser drei Kilometer lange Rundkurs war 1997 angelegt und mit großen Infotafeln versehen worden. „Leider ist dieses Projekt etwas in Vergessenheit geraten“, erklärt Karlheinz Rontke, der sich über diese konstruktive Kooperation zwischen Stadt und Schule freut. „Mit vielen Ideen wird zum einen der Unterricht spannend und interessant gehalten, zum anderen – wie das Projekt zeigt – auch Nachhaltiges geschaffen“, so Rektorin Silke Keller. Sie durfte als erstes, zusammen mit Karlheinz Rontke, die Wellnessligen ausprobieren. "Um hier wirklich bequem zu liegen, bedarf es dieser Krümmung", erklärt Lehrer Simon Hettich. Dass dies gelungen ist, da waren sich Keller und Rontke einig.

Über zehn Stunden haben die 16 Jungs für den Bau der für zwei Personen ausgerichteten Wellnessliegen investiert. Aus Fichtenholz sind diese Entspannungstücke gezimmert, die nun bald einen Platz im Entspannungsteil des Waldlehrpfads einnehmen werden. „Wenn die Liegen auf entsprechenden kleinen Eisen- oder Holzfüßen stehen und im Winter unters Dach kommen, halten sie mindestens fünf Jahre“, sagt Simon Hättich.

Vor dem Liegenbau hatten sich die Schüler im Fach Natur und Technik dem Bau verschiedener Vogel- und Fledermausnistkästen gewidmet. Beim Ortstermin mit Revierleiter Konrad Kuster hatten man sich dafür entschieden, den Vögeln mehr Nistmöglichkeit zu bieten. „Damit möchte man dem Rückgang der Vögel entgegen wirken“, erklärt Rektorin Silke Keller, die sehr stolz auf ihre Schüler ist. Gerade bei den Nistkästen zeigt sich das handwerkliche Geschick der Jungs. Auch hier wurden zehn Stunden aufgewendet. „Um mit dem gesamten Projekt rechtzeitig fertig zu werden, mussten wir sogar freiwilligen Nachmittagsunterricht einlegen“, so der Lehrer.

Demnächst werden die Schüler unter der fachkundigen Anleitung die Nistkästen im Stadtwald aufhängen. Die Betreuung dieser Nistkästen könnte ein Projekt im Fach Biologie werden, so die Rektorin. Mit dieser Aktion, dem Insektenhotel oder dem erst vor kurzem stattgefundenen Waldtag setzt die Verbundschule auch wichtige Akzente in Sachen Naturraum Wutachschlucht. Im Jahr 2013 und 2014 wurde unter der Regie des Regierungspräsidiums das Leitbild „Zukunft Naturraum Wutachschlucht“ erstellt. Mit eingebunden sind auch die Schulen, doch bisher bringen sich nur vier Schulen ein – darunter die Verbundschule Löffingen.

Blindenlehrpfad

16 Schüler der Verbundschule Löffingen haben in ihrem Wahlpflichtfach verschiedene Vogel- und Fledermausnistkästen und zwei Wellnessliegen erstellt. Beides soll auf dem Waldlehrpfad im Stadtwald aufgestellt werden. Dieser könnte – sobald grünes Licht vom Naturpark kommt – in den ersten Blinden-Erlebnispfad umgewandelt werden. Die Beschilderungen sind in normaler und Blindenschrift, es soll Stimmtafeln und Greifmöglichkeiten geben, dazu einen Barfußpark, für Rollstuhlfahrer Hochbeete und am Ende sollen die Relaxliegen locken. (pb)