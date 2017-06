Löffingen Pilotprojekt für die Löffinger Kulturnacht

Trachtengruppe startet mit Projekttanz "Street Dance einmal anders". Weitere Akteure sind willkommen.

„Street Dance einmal anders“, lautet der Appell der Trachtengruppe Löffingen, die zum Projekttanz an der Kulturnacht am Freitag, 18. August, aufruft. "Dabei geht es um einfache Schreit- und Rundtänze", erklärt Tanzleiter Thomas Haag. Angedacht sind einfache Tänze, bei denen Frauen, Männer oder Paare bei der Kulturnacht mittanzen können, ohne dabei eine Verpflichtung einzugehen. Bei diesem Projekt sind auch keine Grundkenntnisse im Volkstanz erforderlich, sondern lediglich Spaß am Tanzen zu haben oder einfach mal mitzumachen. Getanzt wird auch nicht in Tracht, sondern in früherer Alltagsgarderobe. „Mit Schürze, Bluse und Hose“, informiert der Vorsitzende Thomas Haag. Mit dem Tanz und der Kleidung möchte man an das frühere Brauchtum anknöpfen. Tanzen gehörte früher zu jedem Fest und zu jeder Hochzeit. Es waren einfache Schritte, die jeder mittanzen konnte. Oft hätte es vor diesen Feierlichkeiten auch Proben gegeben.

Diesen Tanzbrauch, einfach nur Tanzen, um Spaß zu haben, sich zu vergnügen und auch um Kontakte zu knüpfen, soll mit dem Projekttanz wieder lebendig werden. Einstudiert werden sechs bis acht leicht zu lernende Schritttänze, auch Reihentänze. Ein Tanz dauert zwischen zwei und fünf Minuten. Wer bei dem Projekt mitmachen möchte, geht keine Verpflichtung für eine spätere Mitgliedschaft ein, auch Kosten entstehen keine.

„Natürlich wäre es schön, wenn nach dem Projekt der eine oder andere Lust hätte, bei uns mit zu tanzen“, so Vorsitzender Rudolf Nägele. Zwar hat die Trachtengruppe nur elf aktive Erwachsene, doch die vier Männer und sieben Frauen bereichern die Löffinger Vereins- und Kulturlandschaft. Bei ihren Auftritten sind die Werbeträger der Stadt und der Region und erhalten mit ihren Tänzen in der Tracht Kultur und Tradition. Sie sind gern gesehene Gäste bei Feierlichkeiten und Umzügen. Doch auch an der Löffinger Fasnet sorgen ihre kreativen Ideen immer wieder für Aufsehen. Die Kindertrachtengruppe mit derzeit 16 Personen ist ein guter Unterbau, diesen erhofft man sich über die Jugend für die Erwachsenen zu behalten.

Doch nun ist erst einmal das Projekttanzen an der Reihe. Start mit dem Projekttanz ist am heutigen Mittwoch, 28. Juni, um 20.15 Uhr im Gebertsaal. Jeden Mittwoch soll von 20.15 Uhr bis 22 Uhr gemeinsam geprobt werden. Wer nicht gleich zu Anfang dabei ist, kann auch das nächste Mal noch hinzukommen. Informationen gibt es beim Vorsitzenden Rudolf Nägele, Telefon 07654/8654, oder beim Tanzleiter Thomas Haag, Telefon 07654/8415.