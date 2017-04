Löffingen Personenspürhunde-Teams üben Ernstfall in der Region Löffingen

Individualgeruch führt Suchhunde zum Vermissten. Vierte Schwarzwald Trailtage in der Region Löffingen mit starker Beteiligung.

Ungewöhnliche Szenen gab es jüngst in Löffingen, den Ortsteilen, Rötenbach, Hüfingen, Bräunlingen und auch in Geisingen zu sehen: Männer und Frauen in Einsatz- oder Warnkleidung waren mit ihren Hunden an langen Leinen unterwegs und zogen suchend durch die Orte, aber auch durch den Löffinger Stadtwald. Dahinter verbarg sich glücklicherweise keine echte Personensuche, sondern die vierten Schwarzwald Trailtage. Angehörige von Suchhundestaffeln übten hier miteinander und mit ihren speziell ausgebildeten Suchhunden die Personensuche anhand eines individuellen Geruchsträgers einer zu suchenden Person.

Trailtage: Zu dieser Veranstaltung mit Workshopcharakter hatte die BRH-Rettungshundestaffel Löffingen um ihre Vorsitzende Katja Franke eingeladen. Die Resonanz nach drei Tagen war eindeutig: „Es waren erfolgreiche Tage, mit intensivem Austausch und großem Trainingseffekt“, zeigte sich Franke am Sonntagabend zufrieden. Die Trailtage standen unter dem Motto "miteinander trailen und voneinander lernen". "Es war ein sehr konstruktives Miteinander verschiedener Einsatzorganisationen, jeder hat vom Fachwissen des anderen profitiert", bewertete Franke den aus ihrer Sicht wertvollen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer.

Die weiteste Anreise hatte Reiner Blödgen aus Dormagen. Er war schon vor zwei Jahren mit dabei und nahm gerne die 520 Kilometer Anfahrtsweg auf sich. „Hier stimmt einfach alles, neben den Trails selbst im anspruchsvollen Gelände auch die ganze Organisation, es macht einfach Spaß", sagte Blödgen, der in einem Unadinger Gasthaus übernachtete. Sucharbeit: Der Personenspürhund verfolgt die Spur der vermissten Person bis zu mehreren Kilometer. Anhand eines Geruchsträgers, beispielsweise eine Mütze, ein Kleidungsstück oder ein Taschentuch, nimmt der Hund den Individualgeruch der vermissten Person auf und folgt ihrer Spur. Was für den Laien einfach aussieht, ist für den Hund mit seiner feinen Nase Schwerstarbeit.

Der Personenspürhund verfolgt die Spur der vermissten Person bis zu mehreren Kilometer. Anhand eines Geruchsträgers, beispielsweise eine Mütze, ein Kleidungsstück oder ein Taschentuch, nimmt der Hund den Individualgeruch der vermissten Person auf und folgt ihrer Spur. Was für den Laien einfach aussieht, ist für den Hund mit seiner feinen Nase Schwerstarbeit. Prüfungen: Durchschnittlich alle 18 Monate müssen sich die Hundeführer der verschiedenen Organisationen mit ihren Spürhunden entsprechenden Prüfungen stellen. Bis ein Hund zu einem Spürhund ausgebildet ist, dauert es zwei bis drei Jahre. Bei der Sucharbeit genauso wie bei Prüfungen, ist Teamarbeit zwischen Hund und Hundeführer und der Spaß für den Hund oberstes Gebot. Kaum erwarten konnten es die Hunde auch am Wochenende endlich suchen zu dürfen. "Den Spaßfaktor mit der guten Nase des Hundes zu verbinden, dies ständig auch zu trainieren, führt zum Erfolg – was im Notfall das Auffinden und Rettung einer vermissten Person bedeutet", unterstrich der zweite Vorsitzende Stephan Rieger.

Organisationsteam: Das Organisationsteam um Katja Franke, Alexander Hermann, Susanne und Stephan Rieger hatte die vierten Schwarzwald Trailtage mit zahlreichen Helfern vorbereitet. Als Standort hatte man den Bereich des Löffinger Waldbads gewählt, der von der Stadt Löffingen zur Verfügung gestellt wurde. "Hier war auch der Ausgangspunkt für die Suchaktionen", so Franke, die auch die gute und unbürokratische Unterstützungen der Stadt- und Ortsverwaltungen in Bezug auf die Übungsgebiete hervorhob.

Rettungshundestaffel

Die BRH-Rettungshundestaffel Löffingen ist seit November 2016 ein eingetragener Verein. Vorsitzende ist Katja Franke (Trainer Fläche, Trümmer, Wasserortung, Mantrailen) mit ihren beiden Hunden Hermes und Fea, Stellvertreter Stephan Rieger mit Wolfi (Mantrailen), Kassenwartin und Trainer Mantrailen Susanne Rieger, Einsatzleiter (Trainer Fläche) Alexander Hermann und Schriftführerin Beate Schneider. Hinzu kommen noch sieben weitere Hundeführer mit ihren Vierbeinern sowie Peter Faller, der Verpflegungsbeauftrage. (pb)