Dittishausen Pelznikel inspiriert zu neuer Dittishauser Fasnetgruppe

Dittishauser Sage als Grundlage für eine zusätzliche Fasnetfigur. Pelznikel sind jetzt ein eingetragener Verein. Brauchtum pflegen und Fasnet leben ist das Ziel.

Sie fallen bei den Umzug auf, die Dittishauser Pelznikel mit ihren großen Hörnern an den dämonenhaften Masken. Es ist eine neue Fasnetgruppe, welche sich auf eine Volkssage von Bernhard Baader beruft, die 1859 unter dem Titel „Teufelsritze“ in der Volkssage aus dem Land Baden veröffentlicht wurde. Jetzt sind die Pelznikel auch ein eingetragener Verein.

Geschichte: Es war der Vorsitzender Matthias Schneider, der sich in der Dittishauser Geschichte umsah und dabei auch auf die Legende vom Pelznikel stieß. "Die Legende erzählt, dass sich an einem Winterabend zwölf Burschen vermummten und als Pelznikel um die Häuser zogen. Als sie auf die Wohnung eines gottseligen Mannes zukamen, bemerkte dieser, dass es 13 seien, in seiner Stube waren es dann nur zwölf und zurück auf der Straße abermals 13", erklärt Schneider. Dies kam dem Mann so verdächtig vor, dass er sie ans Haus zurückrief und alle mit Weihwasser besprengte. Da fuhr der 13. mit fürchterlichem Gebrüll davon in die Lüfte. Hierbei kratzte er Furchen in den Gibel des Nachbarhauses – drei bogenförmige Ritzen, welche durch den Verputz bis in die Steine gingen und nicht mehr getilgt werden konnten.

Die Pelznikel sind ein eingetragener Verein, zu dessen Vorsitzender Matthias Schneider und Stellvertreter Lukas Willy gewählt wurden. Zum Verein gehören derzeit neun Personen, Ronja (drei Jahre) und Marius (fünf Jahre) sind die Jüngsten. Ziele: Ganz wichtig ist den Pelznikeln, das örtliche Brauchtum zu pflegen und sich mit allen gut in das Brauchtum, aber auch in die Ortsgemeinschaft einzubringen. Dies zeigte sich schon bei der Vereinsgründung, zu der Ortsvorsteher Helmut Wölfe und Zunftmeister Ludwig Speth mit seinem Vize Dietmar Doll eingeladen wurden. Bei der diesjährigen Fasnet waren sie bei der Kindergartenbefreiung und Narrenbaum stellen mit dabei.

Der Verein

Seit 2007 haben sich vor allem die Familienmitglieder Willy und Schneider zusammengetan, um eine neue Fasnetfigur, die Pelznikel, in Dittishausen lebendig zu machen. Seit diesem Jahr sind die Dittishauser Pelznikel nicht nur ein eingetragener Verein, sondern auch bei manchem Umzug anzutreffen, so auch am Fasnetdienstag in Unadingen. Die Pelznickel sind keine Perchten (diese sind in den Raunächten im bayrisch-österreichischen alpenländischen Brauchtum zu finden), sondern ursprünglich in der Dittishauser Sagenwelt beheimatet. Die Pelznikel findet man auch in der Pfalz, im Fränkischen und in Argentinien. (pb)

Kontakt: Vorsitzender Matthias Schneider, Telefon 0172/946 29 89

Informationen im Internet: www.pelznikel.de