Löffingen Ostertheater in Göschweiler begeistert Publikum

Ostertheater in Göschweiler begeistert Publikum

Beim Göschweiler Ostertheater erlebt das Publikum Bademantelerotik mit dem Sauna-Gigolo.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ihrem Ruf als grandiose Theatercrew mit turbulenten Szenen wurde die Göschweiler Theatergruppe wieder mehr als gerecht. Zwei Stunden Amüsieren, Staunen, Bewundern und vor allem Lachen war beim Ostertheater mit dem "Sauna-Gigolo" angesagt.

Die Göschweiler Damen und Herren reizten mit pikantem Humor in der lustvoll-köstlichen Komödie. Einer Bademantelerotik mit eigenem Song.

"Göschweiler Saunafreunde 09 – der erste Aufguss-Verein" wurde von Lothar Baader und Georg Spindler vorgestellt. Auch in diesem Jahr war es Regisseur Gustl Frey gelungen, die elf Rollen perfekt zu besetzen, und die Akteure geizten nicht mit frivolem Wortwitz, mit Mimik und Gestik.

Ja man mochte es kaum glauben, wie drei Lästermäuler sich beim Anblick des "Sauna-Gigolo" in hormongesteuerte Konkurrentinnen verwandelten. Wenn diese Drei vor der Damensauna in ihren Liegestühlen über Jeden ablästern – selbst vor den Ehemännern machen sie nicht halt – dann gibt es für die Zuschauer ordentlich was zu lachen, zumal die Damen keineswegs vor frivolen Zweideutigkeiten zurückschrecken. Die resolute Saunameisterin Rita ist nicht nur von diesen drei Giftspritzen genervt, sondern auch von ihrem neuen Kollegen Sandro. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, ganz im Gegenteil. Sie kämpft mit Worten gegen den Profi-Charmeur, der ihr die weiblichen Kunden abspenstig macht.

Der neue Masseur Sandro Kern, dieser unwiderstehliche Frauenversteher eroberte nicht nur die Herzen auf der Bühne sondern auch die der Damen im Publikum. Kein Wunder, dass bei diesem Auftritt das Sauna-Gefüge und die Welt der Göschweiler Saunafreunde total auseinander driftet. Da hilft nur Schadensbegrenzung, wie die Leiterin Roswitha erklärt. Am Ende müssen es die Herren richten, zumal die Saunameisterin tüchtig intrigiert und Dr. Möbius vom Viagra-Rezeptwunsch der Ehefrau berichtet. Wenn die Herren dann im Trio auftreten, dann sind Lachsalven nicht mehr abzubremsen. Während die Damen nach ihrem Turbobräunen zu "Brathähnchen" mutieren und sich vom überdrehten Kosmetiker Jerome die neuesten Schönheits-Masken auflegen lassen klügeln die Herren den Schlachtplan aus. Auch sie werden sich als Damen verkleidet vom Sauna-Gigolo verführen lassen. Dies könnte glatt gelingen allerdings unter anderen Vorzeichen, denn Sandro ist beim männlichen Geschlecht vor allem Jerome zugeneigt.

Maskenbildnerin Beate Hofmeier, Souffleuse Simone Scherer und das Technikduo Gottfried Bernauer und Martin Hummel waren die Stars hinter der Bühne.

Die Akteure

Das Göschweiler Ostertheater lebt von seinen Charakter-Darstellern. Phänomenal das Auftreten der drei "hormongesteuerten Giftspritzen" Petra Schonhardt, Monika Mayer und Gerda Winterhalder mit ihren rachesüchtigen Männern Rainer Dunkels, Volker Bölle und Bernhard Baader. Nichts vermissen ließen auch Swetlana Bürkle, Larissa Hensler, Heiko Albert und Daniel Schonhardt. Sie alle "kämpften" für und gegen den Saunagigolo und Star des Abends Bastian Bölle. (pb)