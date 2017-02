Löffingen Öschleben aus Sicht der Narren

Fünf Vereine inszenieren bunten Öschabend in Löffingen. Rötenbacher Pflaumen bleibt nichts verborgen

Kreativität und Lebendigkeit waren die Garanten für einen über dreistündigen fantastischen Öschabend, der alles an tänzerischen Leistungen, Vorträgen, imposanten Geschichten und den Blick durch die närrische kommunalpolitische Brille bot.

Die Ursprünglichkeit, während der Fastnacht den Mitmenschen den Spiegel vorzuhalten, brachte den „Ösch-Pflaumen“ aus Rötenbach mit ihrer Glanznummer großen Applaus in der voll besetzten Festhalle. Narrenmutter Evelyn Heer und ihre „Pflume“ wussten wirklich alles. Etwa von den Dittishausern, die mit ihrem Fastnachtsmotto den Berlinern auf die Füsse traten, Rudolf Gwinner, der sich nun als Leserbrief-Freak in die Zeitung bringen muss, der Schwarzwaldpark, der nur durch einen Ritt auf den Löwen von Christian wieder in wird, oder die Suche nach neuen Waldbad-Pächtern. Hier hatten die Pflume eine gute Lösung: „Wenn ihr wissen wollt, wie es nicht funktioniert, fragt die Rötenbacher Wirte", empfahlen die Pflume.

Den begeisterten Ruf nach einer Zugabe gab es für die „verruckte Seckel“, eine Glanz-Lach-Nummer aus Unadingen. Schon im blauen Anton mit dem Gassenhauer „Gottverdeckel“ sorgten sie für Furore. Als sie dann aber diesen blauen Anton abstreiften und darunter die Unadinger Fasnetfiguren erschienen, gab es – vor allem beim Auftritt von Narrenvater Harald Schu und Franz Herrling als Stiefelgarde-Mädchen – für das begeisterte Publikum kein Halten mehr.

Inge Sibold und Stefan Hofmann nahmen derweil auf der Hansel-Bank Platz, um die Löffinger Fasnet Revue passieren zu lassen. Erstaunlich war auch, wie sich der Narrenmarsch in den Jahrzehnten änderte – vom Twist bei der „Ochsen-Anna“, über das Disco-Feeling bei „Quasis“ im Bahnhof bis hin ins Jahr 2050.

Diese unverkennbaren Bohrer-Geräusche beim Zahnarzt ließen den Gästen das Blut in den Adern gefrieren. Doch der pantomimische Auftritt der Dittishauser Taborhexen im Wartezimmer taute das Blut schnell wieder, denn dies wurde für die Lachsalben benötigt.

Der Narrenverein Bachheim tanzte mit den Urlaubspardiesen Mallorca mit dem berühmten Ballermann-Sangriakübel und Ischgl-Flair mit Schneemann um die Wette. Fetzig flott die Girls, die auch ruckzuck vom Winteroutfit in die Hotpants schlüpften.

Erstmals wieder dabei waren die 20-er. Auf ihren T-Shirts stand trefflich „A is wird man sich 2050 noch erinnern“ – das war Programm und ein nachahmenswerter Auftritt für die kommenden 20-er.

Fetzig, flott, kreativ – so zeigten sich die Stiefelgarde Unadingen und die Feuerfunken aus Rötenbach bei ihren neuartigen Tanz-Darbietungen ob als Indianer oder Bauarbeiter. Für die musikalische Unterhaltung beim Öschabend sorgte das Schwarzwald-Quintett.

Die Akteure

Ein über dreistündiges Fastnachtsprogramm, welches von der ersten bis zur letzten Minute begeisterte, fordert neben den über einhundert Akteuren der Narrenvereine des Öschs viele Helfer vor und hinter der Bühne. Regie führten Clemens Dienstberger und Franz Scholz, unterstützt von Jörg Wider, für die Technik sorgte Peter Hübsch, Licht und Spot realisierten Steffen Neu und Daniel Schwendeman, die Herren der Requisite waren Samuel Sibold und Patrick Selb. (pb)