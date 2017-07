Löffingen Nicolas Winterhalder aus Göschweiler erhält Landespreis

16-jähriger Göschweiler wird am Donnerstag in Stuttgart für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Die Freude im Löffinger Schulverbund war groß, als dieser Tage die Einladung zur festlichen Preisverleihung des Landespreises 2017 für besondere Leistungen in den Wahlpflichtfächern der Werkrealschule eintraf: Die Auszeichnung wird am Donnerstag, 6. Juli, der 16-jährige Nicolas Winterhalder aus Göschweiler im Neuen Schloss in Stuttgart entgegen nehmen dürfen. Zusammen mit neun Schülern aus ganz Baden-Württemberg darf sich der Zehntklässler über die Auszeichnung freuen. Nicht weniger stolz ist der Schulverbund Löffingen, der nun das Tripple geschafft hat. War es im vergangenen Jahr Patrick Ketterer und zuvor Marc Süttel, geht der Landespreis nun zum dritten Mal an die Löffinger Schule und auch nach Göschweiler. Während seine Kollegen für das Wahlpflichtfach Natur und Technik ausgezeichnet wurden, stellte sich Nicolas Winterhalter dem Wahlpflichtfach Gesundheit und Soziales.

Seine Fachlehrerin und Konrektorin Sybille Streibel hatte den jungen Göschweiler ermutigt, sich der Jury zu stellen und auch sie selbst hatte Nicolas Winterhalder für den Landespreis vorgeschlagen. Die Kriterien für den Landespreis in den Fächern Natur und Technik, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Informationstechnik, sind nicht nur an eine gute Note gekoppelt, sondern hier zählt auch das soziale Engagement. Hier kann Nicolas Winterhalder einiges aufweisen. Schon als Kind ging er mit seinem Opa, Ortsvorsteher Manfred Furtwängler, durch den Ort um nach dem Rechten zu sehen. Dann begann er vor vier Jahren selbst am Sportplatz, Schwimmbad und vor der Rochuskirche die Rasenmäharbeiten zu übernehmen.

Beim Sportverein engagiert sich Nicolas Winterhalder als Übungsleiter bei den Kindern, er ist engagierter Ministrant und in der Landjugend aktiv, liebt beim Kinder- und Jugendtheater seine Auftritte, ist als Trompeter bei der Bläserjugend mit dabei, setzt sich in der Schule als Klassensprecher ein und hilft den Großeltern auf dem Bauernhof. Bei der Prüfung in seinem Wahlpflichtfach stellte er den Beruf der Erzieher vor. Auch der Blick nach der Schulzeit gilt der Berufsausbildung . „Ich freue mich, wenn es los geht“, erklärt der Preisträger, der beim Landratsamt die Ausbildung als Vermessungstechniker anstrebt.

Am Donnerstag fährt er zusammen mit den Eltern, Großeltern und Rektorin Silke Keller nach Stuttgart. Vor der Preisverleihung durch Staatssekretär Volker Schebesta und den Vertretern der Kooperationspartner Caritas/Diakonie, Porsche und der Stiftung Würth, werden die Preisträger Stuttgart von der anderen Seite kennen lernen. „Dabei geht es um Menschen, denen es nicht so gut geht, wie etwa den Obdachlosen“, erklärt Nicolas Winterhalder.