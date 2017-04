Löffingen Neuer Metzgermeister: Felix Butsch pflegt Löffinger Familientradition

21-jähriger Löffinger ist Metzgermeister in der fünften Generation. Metzgerei Butsch besteht seit 60 Jahren in Löffingen.

Gleich doppelten Grund zum Feiern hat die Metzgerei Butsch in Löffingen: Vor 60 Jahren wurde die Metzgerei in Löffingen eröffnet und erst jüngst bekam Felix Butsch die Freisprechung zum Metzgermeister. Der 21-jährige Löffinger tritt mit seiner Meisterprüfung in die Fußstapfen der Familie Butsch, die der Ur-Ur-Opa bereits gesetzt hat. In nun fünfter Generation arbeitet Felix Butsch im elterlichen Betrieb von Sebastian und Sylvia Butsch. Hier absolvierte er nach der Realschule auch die dreijährige Lehre, bevor er für eineinhalb Jahre im Allgäu als Geselle Erfahrung sammelte, um sich dann auf den Meisterkurs in Landshut vorzubereiten.

Das Metzgergen liegt im Blut der Familie Butsch. Die ersten Fußstapfen des Metzgermeisters legte der Ur-Ur-Großvater im Schlachthaus in Donaueschingen als Vorarbeiter. Im November 1949 eröffneten die Urgroßeltern Willi und Emma zunächst ein Pachtgeschäft in Furtwangen. 1957 zogen sie in ihr Heimatstädtchen Löffingen, um hier die Metzgerei Butsch zu betreiben, zwei Jahre zuvor hatten sie die ehemalige Werne-Metzgerei gekauft.

1964 war es Dieter Butsch, der die Meisterprüfung ablegte. Mit ihm wurde der Laden modernisiert und ein modernes Schlachthaus angebaut. Gleichzeitig wurde in Rötenbach eine Filiale eröffnet. 1972 übernahmen Dieter und Uta Butsch den renommierten Metzgereibetrieb. Hinzu kamen Filialen in Dittishausen und Eisenbach, mit dem Verkaufsfahrzeug wurden weitere umliegende Gemeinden angefahren. Es blieb nicht aus, dass auch deren Sohn Sebastian das Metzgerhandwerk im elterlichen Betrieb erlernte. Nach der Gesellenprüfung führte den heutigen Stadtrat der Weg nach Freiburg, Radolfzell, Mühlheim und Stuttgart, bevor auch er 1988 in Frankfurt die Meisterprüfung ablegte. Zum Jahreswechsel 2000 ging das Geschäft in dritter Generation an Sebastian und Sylvia Butsch über.

Zum zwölfköpfigen Personal gehört nun auch Sohn Felix. Schon zahlreiche junge Männer haben in der Metzgerei Butsch die Ausbildung zum Metzger absolviert und sind auch den ständigen Veränderungen gefolgt. Heute stammt das Fleisch und Wurstangebot (98 Prozent) von Tieren aus der Region. Auch richtet man sich heute, so die Metzgermeister Felix und Sebastian, nach dem modernen Kauf- und Essverhalten und produziert die Wurstwaren wesentlich fettarmer, aktuell im Durchschnitt von 18 Prozent. Ergänzt wird das Angebot heute vom Party-Service und dem täglichen Mittagstisch.