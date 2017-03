Löffingen Neuer Aufzug für das Löffinger Rathaus

Sanierung des historischen Löffinger Rathauses liegt bislang im Zeitplan. Auch der Kostenrahmen wird eingehalten.

Die Sanierung des Löffinger Rathauses schreitet weiter voran. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Arbeiten für die Lieferung und den Einbau einer neuen Aufzugsanlage an die Firma Aufzugtechnik Süd aus Freiburg vergeben. Das Unternehmen war mit einem Preis von rund 90 640 Euro günstigste Bieterin im Ausschreibungsverfahren. Das Arbeitspaket schließt die Wartungsarbeiten für die Dauer der Garantiezeit mit ein. Die Kostenberechnung für dieses Gewerk lag bei 83 300 Euro und wird damit um rund 7300 Euro überschritten.

Udo Brugger vom Stadtbauamt skizzierte bei dieser Gelegenheit den Stand der Rathaussanierung. Demnach liegen die Arbeiten bislang sowohl im Zeit- als auch Kostenrahmen. Ein Großteil der Arbeiten konzentriert sich laut Brugger derzeit auf das Erdgeschoss und den Keller. Dort werden die Schächte für Aufzug und Fluchttreppe ausgehoben sowie die Fundamente verstärkt. Im Erdgeschoss wird zudem der Boden auf ein einheitliches Niveau gebracht. Um die Statik zu gewährleisten, müssen im ersten und zweiten Obergeschoss teilweise entfernte oder gekürzte Balken ersetzt werden. Die Holzkonstruktion im Dachgeschoss ist mittlerweile sandgestrahlt und präsentiere sich praktisch wie im Neuzustand. Das spreche, so Udo Brugger, für die hervorragenden Ingenieurs- und Zimmererarbeiten, die in der Vergangenheit geleistet worden seien. Das Dach ist bereits teilweise geöffnet worden, darunter in dem Bereich, wo die Fluchttreppe eingebaut werden soll, um das Material für Fundament und Treppe von oben einführen zu können. Die bereits vergebenen Gewerke Schadstoffentsorgung, Heizung, Sanitär, Zimmerarbeiten, Rohbau, Gerüstbau, Blitzschutz und Elektroarbeiten haben laut Brugger ein Volumen von knapp 2,8 Millionen Euro. Davon gehen gut 51 000 Euro an Förderung ab, die die Stadt für die Umstellung auf LED-Leuchten erhält. Zusammen mit diesem Betrag liege man derzeit um rund 62 000 Euro unter dem Kostenvoranschlag. Zudem liege man mit den Arbeiten im Zeitplan, demzufolge die Sanierung bis Frühjahr 2018 abgeschlossen werden soll.