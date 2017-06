Löffingen Neue runde Tische für die Löffinger Schüler

Dank einer Ausschüttung der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau kann Aufenthaltsraum des Schulverbunds aufgewertet werden.

„Gemeinsam – Leben – Lernen“ steht für das Leitbild des Schulverbunds Löffingen. Ein Stück dieses Leitbilds, das Schlagwort „gemeinsam“, steht symbolisch für eine Spende der Löffinger Volksbank Schwarzwald Baar Hegau. Aus dem Spendentopf seien 1000 Euro an den Löffinger Schulverbund geflossen, wie der Löffinger Filialleiter Georg Mayer erklärte. "Gemeinsam mit der SMV sollte das Geld in vier runde neue Tische im Aufenthaltsraum investiert werden“, informierte Rektorin Silke Keller. „Gerade für solche Anschaffungen sind wir über jeden Euro dankbar“, sagte Keller weiter. Bewusst habe man sich für runde Tische entschlossen, versicherten die SMV-Schülervertreter Lisa Engesser, Nico Winterhalder und Aron Riegger. „Nicht an der Ecke sitzen, sondern gemeinsam im Kreis, um der Kommunikation zu frönen", untermauerten die Schüler die Anschaffungswünsche des Löffinger Schulverbunds. Der Aufenthaltsraum sei bei den Schülern sehr beliebt und ein wichtiger Ort der Verständigung und Begegnung, versicherten auch die beiden Lehrer Dorothea Gorski und Wolfgang Löchle.

Für die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau sei es wichtig, mit den Geldern aus dem Sparverein die regionalen Vereine und Institutionen zu unterstützten, informierte Mayer. "Im vergangenen Jahr flossen rund 5000 Euro ins Ösch", erinnerte der Filialleiter.

Derzeit besuchen 517 Schüler in 22 Klassen den Löffinger Schulverbund. Sie werden in acht Werkrealschul- und 14 Realschulklassen unterrichtet. Neben Löffingen und den Ortsteilen kommen die Schüler auch aus den Nachbargemeinden Friedenweiler-Rötenbach und Döggingen in die Schule der Baarstadt.