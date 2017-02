Löffingen Neue faire Idee für Löffingen

Akteurinnen der Wieberfasnet regen moderne Mehrgenerationen-Toilette an.

Bereits 1953 waren es mutige Löffinger Frauen, welche die Wieberfasnet ins Leben riefen. Der voll besetzte Narrentempel "Linde" zeigte am Dienstagabend eindrucksvoll, dass diese spezielle Fasnet, die nur der Damenwelt vorbehalten ist, auch nach so langer Zeit ihren Reiz nicht verloren hat.

Die neun Akteure auf der Bühne (Andrea Burger, Doris Kaltenbrunn, Carola Vetter, Michaela Rogg, Alexandra Scholl, Katrin Jehle, Daniela Hepting und ganz neu Silke Dunkels, sowie Silvia Bächle) trafen auch in diesem Jahr den Nerv der Zeit und attackierten die Lachmuskeln der Gäste in vollem Maße. Untermauert wurde die gute Stimmung durch das Musiker-Duo Rolf Riedlinger und Michael Maier. Pfarrer Eugen Dannenberger sprach von „Wiebern der Verwandlung“. „Mir sind das Team vom Bau“, hieß der Song der Rathaus-Bauarbeiter, die sich auch große Gedanken über die nun fehlende öffentliche Toilette machten.



Erstaunlich, mit welcher Kreativität hier das passende zukunftsweisende Löffingen gefunden wurde. Ein internationales, mit den neusten Medien ausgestattete Mehrgenerationen-Klo mit Gesundheitsvorsorge, welches Löffingen nicht nur als Fairtrade- sondern als Fairklo-Town auszeichnet, ist das Resultat der närrischen Ideen. In Anlehnung an die vielen Yoga-Jünger, welche im vergangenen Jahr nach Löffingen kamen, war auch dies Thema der Wieber. Die herrliche Luft neben dem Rinderstall von Eva inspirierte die Yogis zu neuen Übungen wie das ausgebüxte Bison oder der pressefreundliche Rudolf. Dass Yoga für jede Frau ein idealer Sport ist, bewiesen die beiden Schweizer-Schwestern mit viel Herzblut und fantastischen Übungen, die zu wahren Lachsalven hinreißen ließen.

Lachen pur war auch bei der Vorstellung von Facebook angesagt. Was führt wohl eher zum Erfolg, einen Partner zu finden? Die Heiratsanzeige in der Zeitung für den „krassen-ergötzlichen“ Vater oder das Facebook der modernen Tochter? Doch am Ende wollte keiner weder die dämlich-doof-lachende Braut noch den alternden Jüngling. Eine Zugabe forderte das Publikum beim Live-Song „Gopferdeckel“. Auf der Wieberfasnetbühne ist alles live- denn die vier Sänger standen dem Original weder gesanglich, noch in ihrer Bewegung keineswegs nach. Am Ende der Wieberfasnet steht immer die tänzerische Performance, was auf der zwei mal drei Meter großen Bühne nicht einfach ist. Doch im schwarz-neogrünen Outfit konnten die Girls auch dieses Mal begeistern und durften erst nach der Zugabe von der Bühne.