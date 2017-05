Löffingen Neue Bestattungsform hält in der Region Löffingen Einzug

Baumgrab-Urnenanlagen in drei Löffinger Ortsteilen geplant. Gemeinderat gibt grünes Licht für pflegeleichte Grabstätten.

Einfach, pflegeleicht und günstig im Unterhalt: Auf den Friedhöfen in den Löffinger Ortsteilen Dittishausen, Unadingen und Bachheim hält eine alternative Bestattungsform Einzug. Der Gemeinderat gab bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Einrichtung von Baumgrab-Urnenanlagen. Diese Urnengräber werden im Bereich bestehender oder neu gepflanzter Bäume angelegt. Die genauen Urnenstellen und Urnenanordnungen können vom jeweiligen Ortschaftsrat individuell festgelegt werden. Was die für diese Baumgrab-Urnenanlagen erforderlichen Installationen anbelangt, greift die Stadt auf Ensembles der Firma BGU zurück, die im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens das günstigste Angebot unterbreitet hatte.

Mit seiner Entscheidung folgte der Gemeinderat einem Vorschlag den die Stadtverwaltung dem Gremium in Abstimmung mit den Ortsteilen Dittishausen, Unadingen und Bachheim unterbreitet hatte. Aus der Bevölkerung, so die Begründung, werde vermehrt der Wunsch nach möglichst einfachen Bestattungsformen geäußert. Als Grund dafür werde ein möglichst geringer Aufwand für Pflege und Unterhalt der Grabstätte angeführt. Nicht wenige Stadträte ließen deutlich durchblicken, dass diese Bestattungsform zwar ganz und gar nicht ihrem Empfinden für Bestattungskultur entspräche, sie aber der offensichtlichen Nachfrage aus den Reihen der Löffinger Bevölkerung Rechnung tragen und deshalb die Einführung befürworten wollen.

"Friedhöfe sind immer auch Spiegel der jeweiligen Kultur. Für mich persönlich ist ein derartiges Urnengrab keine angemessene Bestattungsform. Ich werde mich aber der offenbar vorhandenen Nachfrage aber nicht verschließen", meinte etwa Bernd Behnke (CDU). Ähnlich äußerte sich FDP/FW-Fraktionssprecher Werner Adrion. Seiner Vorstellung von einer würdigen Grabstätte entsprächen die Baumgrab-Urnenanlagen ganz und gar nicht. Er hoffe inständig, dass diese Sonderbestattungsart auf Einzelfälle beschränkt bleibe und nicht zu einem umfassenden Trend anwachse. "Wir können und wollen die Leute nicht zu einer bestimmten Bestattungsart zwingen", gab Andrea Burger (FDP/FW) zu bedenken. "Diese Form der Bestattung ist in Ballungszentren, beispielsweise in Freiburg, bereits die Regel", stellte Anette Heiler (SPD) fest, während Fraktionskollegin Inge Sibold wissen wollte, ob die neue Bestattungsform auch anonyme Bestattungen zulasse, was Bürgermeister Tobias Link grundsätzlich bejahte. "Wenn wir es nicht ermöglichen, realisieren unsere Bürger ihre Bestattungswünsche andernorts", erklärte Unadingens Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach. Die Ortsteile Seppenhofen und Göschweiler seien der alternativen Bestattungsform nicht abgeneigt, so die beiden Ortsvorsteher Martin Lauble (Seppenhofen) und Manfred Furtwängler (Göschweiler). Allerdings bestehe derzeit keine Nachfrage, weshalb man auf die Einführung bis auf Weiteres verzichte.

Der Gemeinderat fasste noch einen Beschluss: Mit Blick auf die Friedhöfe in Löffingen und Seppenhofen soll ein Workshop in Kooperation mit der Firma Weiher Wege zu einer optimierten Struktur für die beiden Gottesäcker aufzeigen.

Das Urnengrab

Ein Urnengrab, wie es der Gemeinderat jetzt abgesegnet hat, besteht aus einem Edelstahlschaft, der 75 Zentimeter oder 1,5 Meter tief in das Erdreich versenkt wird und zwei beziehungsweise vier Urnen aufnehmen kann. Den Abschluss bildet eine kupferfarbene, runde Abdeckung aus Bronzeguss, auf der die Namen der Verstorbenen angebracht werden können. Laut einem Angebot der Firma BGU belaufen sich die Kosten für einen solchen Edelstahlkörper mit Abdeckung auf 495 Euro pro Stück bei einer Länge von 75 Zentimetern. Die 1,5 Meter lange Variante schlägt mit 525 Euro zu Buche. (tom)