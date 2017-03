Löffingen Neue Bäume für die Allee am Löffinger Bahnhof

Die Ahornbäume entlang der Löffinger Bahnhofstraße sind zum Großteil marode und werden durch Winterlinden ersetzt.

Die Tage der Ahornallee entlang der Nordseite der Bahnhofstraße sind gezählt. Auf Beschluss des Gemeinderats sollen die Bäume von November dieses Jahres bis Februar 2018 gefällt und durch eine kleinkronige Winterlinden-Sorte ersetzt werden. Im Zuge dieser kombinierten Baumfäll- und Baumpflanzaktion soll auch die in diesem Bereich befindliche Hainbuchenhecke entfernt und eine Ersatzbepflanzung hergestellt werden. Der Gemeinderat folgte bei seiner Entscheidung einem Vorschlag der Stadtgärtnerei. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich laut Berechnungen der Stadtgärtnerei auf rund 5400 Euro.

Stadtgärtner August Kuster erläuterte den Stadträten die Situation entlang der Bahnhofstraße. Die Allee werde von zehn Spitz- und einem Bergahorn gebildet, die zu den mächtigsten einheimischen Bäumen zählten und für enge Straßenverhältnisse eher ungeeignet seien. Die Bäume seien in den Jahren zwischen 1900 und 1960 gepflanzt worden, die älteren unter ihnen wiesen im Stammbereich offene Stammfäule auf und seien daher als erheblich geschädigt zu betrachten. Die Fäuleausdehnung erreiche 55 Zentimeter, in einem Fall gar 65 Zentimeter, bis zum Fäuledurchbruch verblieben zehn bis zwanzig Zentimeter. Der Fäulnisbeginn könne 30 bis 40 Jahre zurückreichen. In diese Zeit falle auch das nicht fachgerechte Kappen der Bäume, was deutliche Schäden an den Baumkronen verursacht habe. Bei fünf Bäumen seien die Restwandstärken noch ausreichend, um kurzfristig die Stand- und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Einer dieser älteren Spitzahorne sei bereits am Absterben. Unter den jüngeren Spitzahornen weise ein Baum großflächige Rindenablösungen und ein Vertrocknen des darüber liegenden Kronenteils auf. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und auch künftig ein einheitliches Bild zu schaffen schlage, so August Kuster, die Stadtgärtnerei daher vor, alle Allebäume zu entfernen und durch eine kleinkronige Winterlinden-Sorte zu ersetzen. Bei dieser Gelegenheit solle dann auch die Hainbuchenhecke entfernt und die Bepflanzung erneuert werden.