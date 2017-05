Löffingen Neubau und Modernisierung stehen bei Löffinger Baugenossenschaft im Fokus

Baugenossenschaft Löffingen zieht erfolgreiche Jahresbilanz. Weitere Gebäude an Nahwärmenetz angeschlossen.

Eine erfolgreiche Jahresbilanz kann die Löffinger Baugenossenschaft ziehen: So konnte das Geschäftsjahr nicht nur mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 137 510 Euro abgeschlossen werden, auch im Modernisierungsbereich sowie mit dem Neubau an der Rötenbacher Straße hat man Beachtliches geleistet und ist dabei dem Umweltgedanken treu geblieben. So hat man beispielsweise die dafür in Frage kommenden Wohnblocks an das Löffinger Nahwärmenetz angeschlossen. Neben der regenerativen Energie legte die Baugenossenschaft bei den bisherigen Pelletlieferung Wert auf regionalen und heimischen regenerativen Rohstoff. Ausnahmslos wurde aus dem Sägewerk Dold aus Buchenbach geliefert, untermauert der Vorstand. "Der Umweltgedanke hat eine erfreuliche Botschaft", so Werner Adrion: Seit 2011 habe man 1 314 951 Kilogramm CO2 eingespart. Wenn man im kommenden Jahr noch die Gebäude an der Hebelstraße und die Wachtbuckstraße an die Nahwärme angeschlossen habe, werde man zu 100 Prozent regenerative Energie für die Wärmeerzeugung des Gesamtbestands nutzen und damit vollkommen von fossilen Brennstoffen befreit sein, so Vorsitzender Werner Adrion. Als schöner Nebeneffekt wurden neben den Nahwärmeversorgungen auch Leerrohre für die Glasfasertechnik gezogen, sodass man hier auch schon gerüstet ist. Die neuen Balkonverglasungen brachten ebenfalls einen energetischen Nutzen, sind für die Bewohner allerdings auch eine Bereicherung.

Der Jahresüberschuss wird nach Abzug der Rücklagen einen Gewinn von 123 759 Euro verzeichnen. Dies resultiert durch Umschuldung und damit Reduzierung der Kreditschuldunen, sowie einem geringeren Aufwand der Instandhaltungskosten.

Mit fünf Wohnungswechseln liege man bei einer durchschnittlichen Fluktuation. Alle Wohnungen konnten unmittelbar wieder belegt werden.

Das größte Objekt der Baugenossenschaft ist das neue Mietwohnhaus an der Rötenbacher Straße, mit dessen Bau im Frühjahr 2016 begonnen wurde und das seit dem 1. Mai voll belegt ist.

Der Wohnungsmarkt in Löffingen sei noch deutlich unterversorgt, auf eine freie Wohung in der Kernstadt kommen derzeit 20 Bewerber, so die Vorstandschaft mit Werner Adrion und Walter Keßler von der Baugenossenschaft.