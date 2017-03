Löffingen Narrenzeit im Löffinger Ösch endet mit Fasnetfunken

Drei unterschiedliche Varianten des Feuers gibt es in der Region Löffingen. Viel geboten rund um den Alten Fasnetsundig.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Alte Fasnetsundig geht sie endgültig zu Ende, die Fasnet 2017. Dann brennen sie wieder die Fasentfunken, die im Löffinger Ösch am Samstag oder Sonntag in drei unterschiedlichen Variationen abgebrannt werden.

Termin: Ursprünglich wurden die Fasnetfunken im Löffinger Ösch immer am Sonntagabend bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Doch auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen wird der Funken in Reiselfingen seit Jahren am Samstag von den Münzlochgeistern angezündet. Erstmals wird auch in Dittishausen der Funken bereits am Samstag brennen. In Löffingen, Unadingen und Göschweiler werden die Funken am Sonntag die Nacht erhellen. In Bachheim und Seppenhofen gibt es keine Fastnachtsfunken.

Ursprünglich wurden die Fasnetfunken im Löffinger Ösch immer am Sonntagabend bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Doch auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen wird der Funken in Reiselfingen seit Jahren am Samstag von den Münzlochgeistern angezündet. Erstmals wird auch in Dittishausen der Funken bereits am Samstag brennen. In Löffingen, Unadingen und Göschweiler werden die Funken am Sonntag die Nacht erhellen. In Bachheim und Seppenhofen gibt es keine Fastnachtsfunken. Letzter Akt der Zwanziger: Die Löffinger Zwanziger haben an der Fasnet eine Sonderstellung, die mit dem Abbrennen des Fasnetfunkens endet. Schon mehrfach haben sie Material gesammelt, die letzte Sammlung wird am heutigen Samstag, 4. März, ab 10 Uhr erfolgen. Das brennbare Material wird auf der Wanne zu einem großen Berg aufgeschichtet. Am Sonntag geht es dann um 19 Uhr gemeinsam mit den Löffel-Guggis vom Städtle zum Fasnetfunken, der dann mit großem Hallo und Tanz um den Funken abgebrannt wird.

Die Löffinger Zwanziger haben an der Fasnet eine Sonderstellung, die mit dem Abbrennen des Fasnetfunkens endet. Schon mehrfach haben sie Material gesammelt, die letzte Sammlung wird am heutigen Samstag, 4. März, ab 10 Uhr erfolgen. Das brennbare Material wird auf der Wanne zu einem großen Berg aufgeschichtet. Am Sonntag geht es dann um 19 Uhr gemeinsam mit den Löffel-Guggis vom Städtle zum Fasnetfunken, der dann mit großem Hallo und Tanz um den Funken abgebrannt wird. Scheibenschlagen: "Schiibe, Schiibe – wem soll die Schiebe goh?", heißt es in Dittishausen. Diese Tradition gibt es meist im Schwarzwald und wird im Löffinger Ösch nur in Dittishausen gelebt. Es war wohl der Dachdeckermeister Alfons Steiger gewesen, der diese feurige Tradition von seiner Heimatgemeinde Geschwend bei Todtnau nach Dittishausen brachte. Die Scheiben aus Buchenholz werden auf Haselnuss-Stecken gesteckt, am Feuer glühend gemacht, um dann mit einem Spruch über den Schiibe-Tisch ins Tal geschleudert zu werden. Jede Scheibe gilt einer Person oder einem Verein. Die Sprüche werden vom Zunftmeister Ludwig Speth und seinem Vize Dietmar Doll kreiert und auch vorgetragen. Für den Funken wird am Samstagmorgen nochmals Material gesammelt und dann aufgeschichtet. Um 19 Uhr ist Abmarsch am Gasthaus "Rössle".

"Schiibe, Schiibe – wem soll die Schiebe goh?", heißt es in Dittishausen. Diese Tradition gibt es meist im Schwarzwald und wird im Löffinger Ösch nur in Dittishausen gelebt. Es war wohl der Dachdeckermeister Alfons Steiger gewesen, der diese feurige Tradition von seiner Heimatgemeinde Geschwend bei Todtnau nach Dittishausen brachte. Die Scheiben aus Buchenholz werden auf Haselnuss-Stecken gesteckt, am Feuer glühend gemacht, um dann mit einem Spruch über den Schiibe-Tisch ins Tal geschleudert zu werden. Jede Scheibe gilt einer Person oder einem Verein. Die Sprüche werden vom Zunftmeister Ludwig Speth und seinem Vize Dietmar Doll kreiert und auch vorgetragen. Für den Funken wird am Samstagmorgen nochmals Material gesammelt und dann aufgeschichtet. Um 19 Uhr ist Abmarsch am Gasthaus "Rössle". Funkenturm: Eine völlig andere Form hat der Fasnetfunken in Göschweiler. Innerhalb von drei hohen Holzstangen wird das brennbare Material aufgeschichtet. Die Jugendlichen müssen hier schwindelfrei sein, wenn es Meter für Meter in die Höhe geht. Vor diesem Feuerfunkenturm wird ein Vorfunken aufgebaut, der dann am Sonntag um 19 Uhr als erstes angezündet wird, dann kommt der große Funken an die Reihe, bevor die große Funkenparty steigt.

Eine völlig andere Form hat der Fasnetfunken in Göschweiler. Innerhalb von drei hohen Holzstangen wird das brennbare Material aufgeschichtet. Die Jugendlichen müssen hier schwindelfrei sein, wenn es Meter für Meter in die Höhe geht. Vor diesem Feuerfunkenturm wird ein Vorfunken aufgebaut, der dann am Sonntag um 19 Uhr als erstes angezündet wird, dann kommt der große Funken an die Reihe, bevor die große Funkenparty steigt. Fasnetabschluss : In Unadingen brennt der Fasnetfunken am Sonntsag auf Wolfgalgen. Angezündet wird er um 19 Uhr. Nachdem Abbrennen des Fasnetfunkens lädt der Narrenverein zum gemütlichem Fasnetabschluss in den "Hirschen " ein.

In Unadingen brennt der Fasnetfunken am Sonntsag auf Wolfgalgen. Angezündet wird er um 19 Uhr. Nachdem Abbrennen des Fasnetfunkens lädt der Narrenverein zum gemütlichem Fasnetabschluss in den "Hirschen " ein. Fasnetküchle: Diese fettgebackenen Köstlichkeiten gibt es am Samstag in Göschweiler und Reiselfingen. Hier gehören die Fasnetküchle zur örtlichen Fastnachtskultur. Mit Zucker und Zimt bestreut, schmecken sie noch besser.

Alter Fasnetsundig

Nicht nur mit dem Abbrennen der Fasentfunken endet die Fastnacht im Ösch. Bereits am Nachmittag fällt auf dem Latscharieplatz in Löffingen um 14 Uhr der Narrenbaum. Die Zwanziger werden den Baum umsägen und dann verlosen. Auch viele andere Sachpreise wird es geben. Danach öffnet um 14.30 Uhr die Zunftstube, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu verwöhnen. Hier können Interessierte auch die neu eingerichtete Kleiderkammer – sie war bisher im Rathaus untergebracht – begutachten. (pb)