Bachheim Närrische Ideenvielfalt in Bachheim begeistert

Närrische Ideenvielfalt in Bachheim begeistert

Bachheimer Vereine glänzen mit einem kreativ-fröhlichen Programm bei ihrem Bunten Abend.

Der Ruf eilt den Bachheimern voraus, dass ihr Bunter Abend alles beinhaltet, um das Besucherherz zu erfreuen. Auch in diesem Jahr wurden die Bachheimer Akteure ihrem Ruf wieder mehr als gerecht und boten ein über dreistündiges kreativ-närrisches Programm, das durch die Livemusik der „feuchte Pflummä“ mit Bandleader Ralf Thoma und Sängerin Diana Frei noch stimmungsmäßig untermauert wurde.

Langeweile kam hier nicht auf, ganz im Gegenteil, der Narrenverein, der Kirchenchor, die Landfrauen, die Fitnessgirls und die Ü-40 Männer boten tänzerische Leistungen, kreative Sketche und erfrischende Slapsticks. Schon zu Beginn wurde Ralf Thoma als Klofrau für die kommenden Pfingstwandertage vom Narrenvater Arno Moriz verpflichtet. Wie soll ein Banker-Chef auch wissen, dass es einen Stromschalter gibt.

Dass der Kirchenchor nicht nur singen kann, sondern auch auf der Showbühne zu Hause ist, zeigten die Sänger gleich mehrfach. Ihre Persiflage auf den Song „Aber bitte mit Sahne“ grenzte schon an eine Gesundheitsgefährdung für die Lachmuskeln. Während sich die Damen mit Schwarzwälder Kirschtorte und Schaumküsse vollstopften, tanzten die Stücke der übergroßen Torte – angefeuert von der Kirschwasser liebenden Bedienung – über die Bühne. Tief ins Leben von Mausi (Alexandra Waldvogel), Tiger (Helmut Schreiber) und Rezepionist (Georg Huber) führte der Satz „Hättet Sie aber könnä“. Viel Ideenreichtum steckte auch bei den Landfrauen, welche die Single „Dein Ding“ von Annett Louisan in ihrer ganz eigenen Art präsentierten. Tänzerisch präsentierten sich die Fitnessgirls bei ihrem "Danza Time", was im Gegensatz zum Bierkasten-Tanz der Ü 40 Männer stand.

„Holziholz“, die ultimative Verkaufsshow der Wutachpiraten dürfte in Zukunft der Erfolgsschlager der gesamten Holzindustrie werden. Wer möchte bei Bauer Klaus und den hübschen Bäuerinnen keine Kuh sein? Da muss man doch einfach zum Kuh-Tanz aufrufen. Mit Besen und Schrubber bewaffnet, fegte der Elferrat im „Raumkosmetikerinnen-Outfit“ über die Bühne. Ihren erfrischenden tänzerischen Part zwischen Après-Ski und Ballermann zeigte die Öschgruppe schon am Öschabend. Mit dieser Performance konnten sie auch vor heimischem Publikum punkten. Sehesnwert auch die Ansagerinnen Eva Wiggert und Tanja Stockburger.

