Löffingen Nach Stromausfall: Aggregat versorgt Kunden in Göschweiler mit Strom

Schon wieder war ein Teil der Region Löffingen zeitweise ohne Strom: Ein defektes Kabel sorgte am Sonntagnachmittag für einen Stromausfall in Göschweiler, Gündelwangen, Reiselfingen und Seppenhofen.

Um 13.38 Uhr kam es in Göschweiler zwischen Schattenmühle und der Station Pumpwerk zu dem Defekt. Die Haushalte in Reiselfingen und Seppenhofen versorgte Netzbetreiber ED Netze durch Umschaltungen in der Netzleitstelle nach 48 Minuten wieder mit Strom.



Die meisten Kunden in Göschweiler waren nach knapp zwei Stunden zurück am Netz. Nach dreieinhalb Stunden lieferte der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers mit Hilfe eines Aggregats Strom zu den Häusern nahe Schattenmühle. Kurz nach 17 Uhr waren alle Haushalte wieder versorgt. Das Aggregat blieb während der Reparaturarbeiten im Einsatz.



Techniker setzten am Montagmorgen einen Kabelmesswagen ein, um die defekte Stelle auszumachen und das betroffene Kabel auszutauschen. Erst vor einigen Tagen war die Region Löffingen kurz von der Stromversorgung getrennt, weil ein Bagger bei Döggingen ein Kabel beschädigt hatte.