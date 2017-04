Bachheim Musikvereine rufen zum Wunschkonzert in Bachheim

Musikvereine rufen zum Wunschkonzert in Bachheim

Bachheimer und Dittishauser Musiker studieren für Frühjahrskonzert anspruchsvolles Programm ein.

Wenn sich die beiden Musikvereine Bachheim und Dittishausen am Samstag, 22. April, zum Doppelkonzert treffen, dann ist Hörgenuss mit anspruchsvollem Blasmusikprogramm angesagt. Die beiden Dirigenten Wolfgang Wehrle (Musikverein Dittishausen) und Ralf Thoma (Musikverein Bachheim) haben ein Konzertprogramm zusammengestellt, welches vom Marsch bis zur Filmmusik, von Jazz bis zur Rockouverture alles bietet. Eine musikalische Herausforderung für die beiden Musikvereine, eine Hommage an die Vielfalt der Blasmusik.

Das Konzert ist als Wunschkonzert angelegt, wobei jede Kapelle mit sechs Musikstücken aufwartet. Der Erlös wird für neue Musikinstrumente, Notenmaterial oder auch für die Jugendarbeit benötigt. So wird der Musikverein Bachheim erstmals die neue Bassklarinette einsetzen. Die Anschaffung dieses Instrumentes ist sehr kostspielig und kann von einem Musiker alleine nicht getragen werden.

"Mit dem Erlös des Wunschkonzerts wird das neue Instrument mitfinanziert werden können", informierte Vorsitzender Dominic Reichhart.

Durch das Programm führen Johanna Henle und Anna Bäurer für den Dittishauser Part, Marlene Scherer und Lisa Rohr werden bei den Gastgebern wichtige Informationen für die Zuhörer geben. Im Dittishauser Angebot stehen „The Olympic Spirit“, „Titanic-Medley“, „Stockholm Waterfestival“, „Midnight Tears mit dem Trompetensolo“, „Latin Gold“ und der "Florentiner Marsch". Ralf Thoma hat für Bachheim im Angebot „Schmelzende Riesen“, „Moment for Morricone“, „Die Hexe und die Heilige“, „Pixar Movie Magic“, „The Blues Factory“ und “Lord oft he Dance“. Bei den Musikern können die Lieder gewählt werden, zwei Lieder berechtigen zum Eintritt und das Gesamtprogramm unterstützt die Vereine mit 25 Euro.

Das Doppelkonzert findet am Samstag, 22. April, um 20 Uhr in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim statt.