Dittishausen Musikverein Dittishausen sucht Nachwuchs

Da rühriger Dittishauser Verein derzeit nur drei Jungmusiker in Ausbildung hat, ist Verstärkung willkommen.

Musikalisch ist der Musikverein Dittishausen gut aufgestellt, finanziell steht der Verein auf guten Füßen und auch als Kulturbotschafter machen die Musiker von sich reden, doch bei all diesem Positiven plagen den Verein Nachwuchssorgen, wie sich bei der Hauptversammlung zeigt. Zwar ist der Verein mit 52 Aktiven noch groß, bei den Konzerten herrscht auf der Bühne sogar eine Enge, doch derzeit hat der Verein nur drei Zöglinge in Ausbildung. Die letzte Zöglingswerbung, so erklärte Vorsitzende Kathrin Müller, sei völlig erfolglos gewesen. Deshalb plane man in diesem Jahr weitere Aktionen, um für den Nachwuchs zu werben.

Nach zehn Jahren gab Corinna Weißer ihren letzten Schriftführerbericht ab, der die zahlreichen musikalischen Veranstaltungen, Altmaterialsammlungen, Teilnahme am Städtlefest und allen örtlichen Veranstaltungen aufzeigte. Das Jahresminus von Peter Tröndle – hervorgerufen durch die Anschaffungen von Uniformen und T-Shirts, Instrumentenreparaturen und Noten – konnten durch die Rücklagen ausgeglichen werden.

Zufrieden zeigte sich auch Dirigent Wolfgang Wehrle. Neben dem Jahres- und Doppelkonzert in Döggingen und dem Finale beim Blosmusikfeschtival war das Wertungsspiel sicherlich ein Höhepunkt. Beim Wertungsspiel habe man mit gutem Erfolg (85 Punkte) abgeschnitten, es habe aber auch gezeigt, dass man bei der Intonation und dem Zusammenspiel weiter arbeiten müsse, erklärte der Dirigent Wehrle . Der Probenbesuch (49 Proben) liege bei knapp 77 Prozent gut, könnte aber auch besser sein, so Wehrle.

Einen Dank richteten Wehrle und Müller an die Ausbilder Joe Kuttruff, Klaus Baader und Daniel Fehrenbach, sowie an die Gastmusiker Kurt Weißer, Werner Hasenfratz, Alexander Maier und an den Fastnachtsmitmusiker Karlheinz Rokoschoski.