Bachheim Musikverein Bachheim stellt sich Wertungsspiel

Musiker stehen vor anspruchsvoller Aufgabe. Neue Gesichter im Vorstand.

Bei 364 Einwohnern hat der Musikverein Bachheim 61 Aktive und 56 passive Mitglieder. Doch es sind nicht nur die Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren, sondern auch die Qualität, welche den Musikverein auszeichnen, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Gezeigt hat dies der Verein erneut bei den Konzerten, etwa mit dem Handharmonikaspielring Löffingen und dem Bachheimer Kirchenchor oder dem Auftritt beim Kreiserntedankfest in Unadingen oder an Fronleichnam in Löffingen. Doch auch bei weltlichen und kirchlichen Anlässen ist der Musikverein vielfältig aktiv, wie in den Ausführungen von Dirigent Ralf Thoma, Schriftführer Christian Laufer und Vorsitzendem Dominic Reichart deutlich wurde.

Eine große musikalische Herausforderung wird die Teilnahme beim Wertungsspiel sein. „Das Niveau ist höher und wir fahren in einen anderen Verband“, erklärte Dirigent Thoma, der nach 1992 wieder diese Herausforderung annimmt.

Nachhaltig ist die intensive Jugendarbeit, die sich im Musikkörper zeigt und nun bei nur drei Zöglingen wieder aktiviert werden soll. Die Kasse, letztmalig von Lucia Dienstberger vorgetragen, zeigt ein ordentliches Plus, etwa durch das Städtlefest oder das Theater, trotzdem seien die hohen Ausgaben wie 3750 Euro für Instrumente, 1300 Euro für Uniformen, dazu Notenmaterial, nicht außer Acht zu lassen. Bürgermeister Tobias Link würdigte das kulturelle Engagement. „Der Musikverein Bachheim ist eine Bereicherung für das musikalische und kulturelle Leben der Gesamtstadt“, sagte er. Hier werde die Dorfgemeinschaft noch gelebt – dies zeigte sich auch bei den Ehrungen, denn gleich acht Musiker, Monja und Patrick Binder, Janik Feser, Christof Greuter, Robin Grieshaber, Michael Mayer, Pascal Siebler und Jonas Vögelin, wurden für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die Ehrung für Eric Kuttruff (25 Jahre) und Matthias Burger (30 Jahre) werde im größeren Kreis durchgeführt.

Nach sechs Jahren zog sich Vizedirigentin Miriam Greuter aus dieser Position zurück, die Jugendausbildung wird sie noch weiter leiten. Ebenfalls zurück zogen sich die beiden Kassierer Luzia Dienstberger und Andreas Hugel, sie werden dem Verein in anderer Weise zur Verfügung stehen. Zur ersten Kassiererin wurde die 28-jährige Abteilungsleiterin der Medizintechnik Lisa Rohr gewählt, ihr zur Seite steht Monja Binder, eine 21-jährige Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten. In ihrem Amt bestätigt wurde die zweite Vorsitzende Marlene Scherer.