Dittishausen Musikalisches Straßenfest in Dittishausen erstmals mit Likörbar

Musikverein startet in die Freiluftfestsaison mit neuen Angeboten.

„Ein Fest für alle von allen Musikern“, so bezeichnete die Vorsitzende des Musikvereins Dittishausen, Kathrin Müller, das erste diesjährige Straßenfest. So spielte eine kleine Besetzung für die Gäste, die Jugendlichen sorgten für das Waffelangebot, während die Aktiven die Gäste mit vielen anderen Köstlichkeiten verwöhnten. So wurde erstmals eine Likör-Bar geöffnet. Aus der besonderen Likör-Zapfanlage flossen nicht weniger als zehn unterschiedliche Liköre. Gut besucht waren auch die Kaffeestube im alten Schulhaus und die Gartenbar. Insgesamt waren 40 Helfer im Einsatz. Für die musikalische Unterhaltung hatte der Musikverein seine Kollegen aus Titisee-Jostal und Ostdorf aus der Nähe von Balingen eingeladen. "Die Erlöse dieser Straßenfeste werden vor allem für die Jugendarbeit eingesetzt", erklärte Vorsitzende Müller. Vor allem für Noten und Instumente wird das Geld eingesetzt. Dem Nachwuchs wird ein großes Feld eingeräumt. So bietet der Verein eine musikalische Früherziehung mit Blockflötenunterricht an, anschließend können die Kinder ihre Wunschinstrumente erlernen. Das nächste Straßenfest findet am 29. September statt.