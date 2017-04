Löffingen Musik am Nachmittag begeistert Jung und Alt in Löffingen

Musik am Nachmittag begeistert Jung und Alt in Löffingen

Außergewöhnliches Konzert im Altenpflegeheim Löffingen mit klassischen Klängen und Liedern.

Einen besonderen Konzertnachmittag erlebten Löffinger Kinder und Senioren gemeinsam im Löffinger Altenheim. Seit 1996 hat die Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation in mehr als 69 850 Konzerten mit klassischer Musik ältere Menschen erfreut. So besuchten die Sopranistin Agnes Knopp, begleitet von Lusine Arakelyan (Violoncello) und Sabine Pander am Klavier die Bewohner des Löffinger Altenpflegheim St. Martin. Die drei Damen servierten einen bunten Strauß von Werken von Georg Friedrich Händel, Camille Saint-Saens, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Franz Schubert, Paul Lincke, Engelbert Humperdinck und Johann Strauß. Die drei Musikerinnen verstanden es vorzüglich, die Heimbewohner mit ihren Klassikklängen zu begeistern.

Mit dabei waren auch die Kinder des Kindergartens Maximus in Löffingen und des Kindergarten Firlefanz in Seppenhofen. Sie untermauerten die Kooperation zwischen Altenpflegeheim und Kindergarten. Es war erstaunlich, mit welcher Begeisterung die Kinder den klassischen Klängen lauschten. Gespannt verfolgten sie die Stücke. Aber auch die Senioren waren begeistertet Zuhörer und genossen die klassische Musik.

Doch auch fröhliche Lieder wurden zu Gehör gebracht. Gemeinsam wurde „Alle Vögel sind schon da“ gesungen. Bei den Senioren kam auch Johann Strauß' Walzer „An der schönen blauen Donau“ sehr gut an und der eine oder andere Bewohner erinnert sich bestimmt an die Walzerschritte auf dem Tanzparkett.

Musik und Gesang bewirkten an diesem Mittag sichtlich Freude bei den Kindern und den Senioren. „Musik ist ein wichtiges Kommunikationsmittel“, erklärte der Leiter des Löffinger Altenheims, Martin Satler, der für solche Angebote immer offen ist. "Klassische Musik steigert die emotionale Intelligenz und die differenzierte Wahrnehmung. Musik kann auch ein wesentlicher Bestandteil in der Demenzbetreuung sein. So beruhigt klassische Musik, mindert Ängste und Depressionen", unterstrich der Heimleiter.