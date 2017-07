Löffingen Mountainbikertag beim Skiclub Löffingen

Erstmals lädt die Radabteilung des Skiclubs Löffingen zu einem Mountainbikertag ein am Sonntag, 23. Juli.

Nicht nur auf den Ski und Snowboard ist der Skiclub Löffingen (SC) aktiv, sondern auch auf zwei Rädern. Hier sollen Radfahrer aller Altersgruppen ob Anfänger, Gelegenheitsfahrer, Könner oder Profis angesprochen werden. "Wir möchten einfach die Freude am Fahrradfahren vermitteln, egal ob für Mitglieder oder einfach nur Interessierte", so die Organisatoren. Deshalb werden auch vier unterschiedliche Mountainbike-Touren angeboten. Am Grillplatz in Unterbränd gibt es beim gemütlichen Bikerhock. "Toll wäre es auch, wenn sich Gruppen finden würden, Familien, Arbeitskollegen oder Vereine, die hier mitmachen", so der Appell von Uwe Streit.

MTB-Tour zum Kandel für Fortgeschrittene, Profis und Trailsüchtige:

Bereits um 8.45 Uhr nach dem Bikercheck geht es bei Almis Fahrradlädele los zur siebenstündigen Tour, die eine gute Kondition verlangt. Bike-Guide Thomas Scherer führt die Teilnehmer (maximal zwölf Personen) von Löffingen aufs Höchst, Hochberg, St. Märgen, Kandel, Sägedobel, St. Peter, Wolfssteige zum Bahnhof Himmelreich. Die Tour ist rund 70 Kilometer lang und hat 1400 Höhenmeter.

Anmeldungen an Thomas Scherer: Telefon 0171/4396312 oder mecki.scherer@gmail.de

MTB-Tour für Fortgeschrittene und Trailsüchtige:

Die zweite Tour beginnt um 12 Uhr (nach dem Bikercheck) bei Almis Fahrradlädele und führt zum Grillplatz Unterbränd. Die Tour, von Uwe Streit geleitet, ist zwischen 40 und 50 Kilometer lang mit 800 Höhenmetern. Auch hier ist eine gute Kondition und Technik für die vierstündige Tour erforderlich.

MTB-Tour für Gelegenheitsfahrer und E-Bikes:

Über breite Wege und einfache Trails führt die dritte Tour in etwa drei Stunden nach Unterbränd. Die Strecke umfasst 30 bis 40 Kilometer und 50 Höhenmeter. Abfahrt 13 Uhr.

MTB- Tour für Anfänger und Kinder:

15 Kilometer bei einem Höhenunterschied von 100 Meter ist die letzte Streckenvarianten lang. Sie führt über Forstwege ebenfalls zum Grillplatz nach Unterbränd. Abfahrt ist hier um 14 Uhr bei Almis Fahrradlädele

Anmeldungen für die Varianten zwei bis vier bis Donnerstag an Uwe Streit 0173/7228816 oder mail@skiclub-loeffingen.de