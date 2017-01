Löffingen Monika Rouxel ist Löffinger Wanderkönigin 2017

Schwarzwaldverein Löffingen kürt die fleißigtsen Wanderer. 5935 Kilometer bei 27 Wanderung gemeinsam erlaufen.

Seit Jahren stellt Rita Bölle, Wanderwartin des Schwarzwaldvereins, einen Wanderplan zusammen, der gespickt ist mit einer Vielzahl von naturkundlichen, historischem und geologischem Touren. Bei diesem großen Angebot von der Halbtages- bis zur Mehrtagestour wundert es nicht, dass die Wanderbilanz des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Löffingen mehr als positiv ausfiel. Auch die Ehrung der Wanderkönige war eingebettet in eine Bilderschau und einen Videofilm von Maria Dematio und Achim Ruf, so dass die Wanderfreunde nochmals das Wanderjahr Revue passieren lassen konnten. Insgesamt, so Rita Bölle, wurden 27 Wanderungen an 32 Wandertagen angeboten. Die 561 Teilnehmer erwanderten zusammen 5935 Kilometer, die Gesamtwanderstrecke betrug 376 Kilometer. Erfreulich sind die 41 Gäste, die sich dem Schwarzwaldverein Löffingen angeschlossen hatten.

Mit 336 Kilometer konnte Monika Rouxel klar die Wanderkrone für das Jahr 2016 für sich gewinnen, gefolgt von Herbert Bölle mit 291 Kilometer und Rita Bölle mit 229 Kilometer. Rang vier belegten mit jeweils 199 Kilometer Gertrud und Helmut Meßmer, gefolgt von Irma Hasenfratz (196), Gerlinde Daubner (186), Bernd Schmid (180), Renate Meder (166) und Elfriede Schmid mit 150 Kilometer.

Die Jahresbilanz von Bezirkswanderwartin Rita Bölle brachte noch weiteres Interessantes zum Vorschein. So wanderten im Schnitt 18 Personen mit, doch auch die anderen Veranstaltungen wie der Besuch im Augustinermuseum, Spieleabend oder die Kirchenführung mit Werner Wassmer waren sehr gut besucht. Die Höhepunkte des attraktiven Wanderangebots im vergangenen Jahr waren die Drei-Tages-Tour auf dem Ortenauer Weinpfad, die Energiewanderung im Rahmen der Eurorando, die Zwei-Tages-Tour an der Roten Wand und die Wanderreise ins Trentino. Auch in diesem Jahr ist der anspruchsvolle Wanderplan, auch dank der 17 Wanderführer, wieder voll mit zahlreichen Touren, die jedes Wanderherz erfreuen (wir berichten noch). Der Schwarzwaldverein Löffingen beteiligt sich auch an der Initiative für mehr Bewegung. „Let`s go – jeder Schritt hält fit“ – heißt die Aktion. Hier können auch Gäste mitmachen, unterstrich Vorsitzender Karlheinz Rontke. Bereits am Sonntag, 22. Januar, gibt es die erste Möglichkeit, in diesem Jahr zu wandern: Bei der kleinen Winter-Öschwanderung von Herbert Bölle sind alle Wanderfreunde willkommen. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Festhalle. Anmeldungen dazu nimmt Herbert Bölle unter der Telefonnummer 07654/8783 entgegen.