Löffingen/Lenzkirch Mongolei trifft den Hochschwarzwald

Veranstaltungsreihe im Mai in Lenzkirch zeigt ferne Kultur. Verein engagiert sich für den Schutz der Ethnien. Löffinger Weltladen vermarktet mongolische Produkte.

Die Mongolei trifft im Mai auf den Hochschwarzwald: Einblick in diese ferne Kultur und ihre Tradition ermöglicht eine Veranstaltungsreihe in Lenzkirch. Seit 15 Jahren engagiert sich der gemeinnützige Verein „Freunde des Altai“ mit Hauptsitz in Bremen, den Nomadenfamilien zu helfen und solide Brücke zwischen der fernen nomadisch-ländlichen Westmongolei und unserem Euro zu bauen. „Wir informieren hier und da und hoffen auf ein wachsendes gegenseitiges Verständnis“, erklärt die Ethnologin Amélie Schenk, die in Lenzkirch während ihrer Zeit in Deutschland ein Domizil hat. Die promovierte Völkerkundlerin, Schamanenspezialistin und Schriftstellerin setzt sich vor allem für die Minderheiten ein, die Nomaden in der Westmonoglei, die mit großer Liebe zur Natur leben. Doch auch hier verändert sich die Tradition, altes Kulturgut geht verloren, die alte nomadische Mongolei ist bedroht. „Sich dem Fortschritt nicht verschließen, aber dennoch die Tradition und Kultur erhalten, um sie auch den Nachkommen weiter zugeben", ist eines der Ziele des Vereins.

So unterstützt der Verein die traditionelle mongolische Medizin, fördert Kinder auf dem Land, ebenso die Musik wie den Kehlkopfgesang oder das Spielen auf der Pferdekopfgeige. Doch auch das Nomadenhandwerk und das Filzen der Frauengruppen gehören zu den Aufgaben.

Nun möchte der Verein die Mongolei in den Schwarzwald bringen und für den Schutz der kulturellen Vielfalt im Lebensraum mongolischer Altai werben. „Das Naturschutzgebiet Altai neben dem Naturschutzgebiet Wutachschlucht bei Lenzkirch und Löffingen“, diese interessante Verbindung zweier schützenswerter Landschaften überschreibt die Hochschwarzwälder Veranstaltungsreihe im Mai.

Von Himmelfahrt, Donnerstag, 25. Mai, bis zum Sonntag, 28. Mai, wird es in Lenzkirch eine Vielzahl von Darbietungen, Workshops, Filmvorführungen, Musikeinlagen, Naturerlebnisse, Himmelsbetrachtungen und viele interessante Begegnungen geben, welche die Brücke zwischen dem Schwarzwald und der Mongolei lebendig werden lassen. Hierzu kommen Sänger (Kehlkopf- und Obertongesang) aus der Mongolei und Deutschland, dazu Musiker aus dem Schwarzwald mit Jodeln und Alphörnern. Interessant wird auch das Leben der Bergnomaden und Jäger aus dem Altai-Gebirge präsentiert werden. Das Überleben in der Wildnis ist ferner Thema und auch ein Wolfsforscher wird erwartet. Wer Lust hat, kann beim Workshop „Wolle, Spinnen und Filzen“ mitmachen.

Die fertigen Produkte gibt es bereits im Löffinger Weltladen, zahlreiche handwerkliche traditionelle Filzarbeiten. „Wir haben Amélie Schenk im vergangenen Jahr als Referentin gewinnen können, die uns die Welt der Nomadenprojekte aufgezeigt hat“, erklärt die Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle. Hier wurde auch der Kontakt mit Gerold und Silvia Bächle geknüpft, die mit der Ethnologien auf einer dreiwöchigen Expedition in der Mongolei waren. „Hier wurden uns Welten eröffnet, die wir als Reisende nicht gesehen hätten“, so die beiden Löffinger Weltenbummler. Ihre Mongolei-Impressionen werden sie am Donnerstag, 23. März, in der Tourist-Information in Löffingen präsentieren.

Vorträge

Die Mongolei in den Schwarzwald bringen und eine Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen ist das Ziel des Vereins „Freunde des Altai“, mit der Ethnologin Amélie Schenk. Vom 25. bis zum 28. Mai wird es deshalb in Lenzkirch eine Veranstaltungsreihe geben mit Exkursionen in das Wissen der Urvölker des Schwarzwalds, aber auch der Mongolen, angefangen vom Handwerk bis hin zur Esskultur. Anmeldungen dazu sind erforderlich unter www.freunde-des-altai.org. Doch zuerst steht der Dia-Vortrag von Gerold und Silvia Bächle am Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr in Löffingen im Saal der Tourist-Info an.