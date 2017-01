Löffingen Mobile Bibliothek weckt Löffinger Lesebegeisterung

Die Stadtbücherei kooperiert mit der Grundschulbetreuung. Das Literaturangebot für junge Leser ist groß.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Kooperation zwischen Schulen, Kindergärten und der Stadtbücherei Löffingen hat sich nicht nur bewährt, sondern trägt auch zahlreiche Früchte. Jetzt wurde die Kinder- und Jugendförderung mit einer Kooperation zwischen der Stadtbücherei und der Grundschulbetreuung erweitert.

„Wir sind sehr dankbar und stolz, dass wir solch engagierte Personen wie Birgit Kuttruff von der Stadtbücherei und Claudia Benitz von der Grundschulbetreuung haben“, erklärte Hauptamtsleiter Martin Netz. Die beiden Frauen hatten sich zusammengetan, um mit einer Kooperation die Leseförderung zu stärken. Entstanden ist eine mobile Bibliothek (Mobi), um den Kinder in der Löffinger Ganztagsbetreuung die Freude am Lesen und der Literatur nahe zu bringen, aber auch um eine Brücke zwischen Schule und Freizeit zu realisieren. „Eine Situation, von der alle Beteiligten profitieren“, waren sich die Organisatoren und Ideengeber bei der Vorstellung des ambitionierten Projekts einig.

Mobile Bibliothek: Büchereileiterin Birgit Kuttruff hat die drei Bücherkoffer gepackt, die nun in der Ganztagsbetreuung stehen. Gepackt wurden die drei Trolleys mit altersgerechter, aktueller, pädagogisch sinnvoller Literatur unterrichtsrelevanter Themen. Bei der Auswahl habe man auch an die speziellen Vorlieben der Kinder gedacht. Natürlich dürfen auch die Bücher des Lernprogramms „Antolin“ nicht fehlen, ebenso zahlreiche Sachbücher.

Büchereileiterin Birgit Kuttruff hat die drei Bücherkoffer gepackt, die nun in der Ganztagsbetreuung stehen. Gepackt wurden die drei Trolleys mit altersgerechter, aktueller, pädagogisch sinnvoller Literatur unterrichtsrelevanter Themen. Bei der Auswahl habe man auch an die speziellen Vorlieben der Kinder gedacht. Natürlich dürfen auch die Bücher des Lernprogramms „Antolin“ nicht fehlen, ebenso zahlreiche Sachbücher. Vielfältige Literatur: Die mobile Bibliothek hat Literatur für jeden Schüler, aber auch für die Vorschüler, für Leseratten und Lesemuffel. Da gibt es dicke Bücher und dünne Bücher, Bücher mit größerer Schrift und vielen bunten Bildern. Für die Erstleser befinden sich verschiedene Bücher in der Silbenmethode im Koffer. Auch an die Kinder der Förderklassen wurde gedacht mit Bilderbücher und Suchbilderbücher. Auch Jugendzeitschriften und Comics sind in der mobilen Bibliothek zu finden.

Die mobile Bibliothek hat Literatur für jeden Schüler, aber auch für die Vorschüler, für Leseratten und Lesemuffel. Da gibt es dicke Bücher und dünne Bücher, Bücher mit größerer Schrift und vielen bunten Bildern. Für die Erstleser befinden sich verschiedene Bücher in der Silbenmethode im Koffer. Auch an die Kinder der Förderklassen wurde gedacht mit Bilderbücher und Suchbilderbücher. Auch Jugendzeitschriften und Comics sind in der mobilen Bibliothek zu finden. Ambitioniertes Ziel: Das Ziel dieser Initiative setzen Birgit Kuttruff und Claudia Benitz gleich an. Bücher sollen eine Alternative zum Fernsehen, Handy und zu Computerspielen sein. Das Lesen soll stärker in den Mittelpunkt der Kinder rücken und hier setzt Birgit Kuttruff auch auf neuste Trends, die es in der Bücherei gibt, etwa an "Tiptoi", das audiodigitale Lernsystem. Für Claudia Benitz sind Bücher nicht nur spannende Abenteuer, sondern auch eine Förderung, um den Prozess der Entwicklung- und Bildung zu unterstützen. Hauptamtsleiter Martin Netz sieht Bücher und Literatur als wichtige Basis für das gesamte Leben, angefangen vom größeren Wortschatz bis hin zur Förderung der Konzentration und Kommunikation.

Das Ziel dieser Initiative setzen Birgit Kuttruff und Claudia Benitz gleich an. Bücher sollen eine Alternative zum Fernsehen, Handy und zu Computerspielen sein. Das Lesen soll stärker in den Mittelpunkt der Kinder rücken und hier setzt Birgit Kuttruff auch auf neuste Trends, die es in der Bücherei gibt, etwa an "Tiptoi", das audiodigitale Lernsystem. Für Claudia Benitz sind Bücher nicht nur spannende Abenteuer, sondern auch eine Förderung, um den Prozess der Entwicklung- und Bildung zu unterstützen. Hauptamtsleiter Martin Netz sieht Bücher und Literatur als wichtige Basis für das gesamte Leben, angefangen vom größeren Wortschatz bis hin zur Förderung der Konzentration und Kommunikation. Weitere Effekte: Die mobile Bibliothek soll sich nicht nur auf die Lesekoffer beschränken, die nach den Wünschen der Kinder mit Literatur bestückt werden. Die Geschichten anderen Kindern weiter zu erzählen, oder vielleicht die Inhalte in kleinen Theaterstücken nachspielen – all das könnte man sich vorstellen, bis hin zu Lese-Urkunden.

Grundschulbetreuung

Im Schuljahr 2011/2012 hat die Stadt Löffingen erstmals die Grundschulbetreuung angeboten. Damals nahmen sechs Schüler die Ganztagsbetreuung in Anspruch. Heute, so Claudia Benitz, habe man 49 Verträge abgeschlossen, davon 33 als Ganztagsangebot mit Mittagessen in der Mensa, Hausaufgabenbetreuung, sowie Spiel, Sport und Spaß. Neben dieser Ganztagsbetreuung haben die Eltern auch die Möglichkeit verlängerte Öffnungszeiten oder Wahltage nach individuellen Bedürfnissen zu buchen. (pb)