Unadingen/Löffingen Mit der Unadinger Band Blosmaschii geht es weiter

Siegfried Engesser ist der neue Bandleader. Jürgen Gauger aus Löffingen springt bis Ende des Jahres als Musiker ein.

In der Musikszene ist der Unfalltod von Jürgen Engesser ein großer Verlust, so auch bei der Gruppe Blosmaschii, der beliebten Unadinger Band, die bekanntlich beim Blechduell des Südwestrundfunks gleich zwei Mal für Furore gesorgt hat. Nun geht es mit dieser Brass-Band weiter – auch im Gedenken an das verunglückte Musik-Genie.

„Es war keine einfache Entscheidung, ob es mit unsere Blosmaschii weitergeht“, erklären übereinstimmend die Bandmitglieder. Jürgen Engesser war nicht nur der Bandleader, er komponierte und arrangierte, hat auch die Brass-Band gegründet und war das Herzstück. Doch es war vor allem Ehefrau Uschi Engesser, welche das musikalische Andenken ihres Mannes weiter geführt haben wollte. So übernimmt nun der Bruder Siegfried (Siegi) Engesser die Bandführung, das Management liegt künftig in den Händen von Klaus Baader und Daniel Heer. Für den verstorbenen Bandleader und Saxophonisten wird bis Ende des Jahres der 48-jährige Löffinger Realschullehrer Jürgen Gauger einspringen. Auch er ist in der Musikerszene kein Unbekannter, so kennt man ihn von der Kultband „Casanovas“, den „Tschägedies“, „Tatort Saxofon“ oder auch als Dirigent des Musikvereins Döggingen. Gauger, der auch am Klavier und als Bläser musikalisch zuhause ist, bringt sein Helikon (Helikon Tuba) mit in die Brass-Band, was mit den E-Bass-Musikern einen neuen Sound kreiert. Mit dieser neuen musikalischen Facette wird die Blosmaschii weiter im Musikzirkus mitmischen. Ihren ersten Auftritt unter Bandleader Siegi hatte die Band in Rottweil bei Jazz-In-Town. „Es war schon ungewohnt, nicht mehr mit Jürgen zu spielen und wir mussten manchmal schlucken“, erklärte Bandleader Siegi, doch das Musikspektakel haben die Unadingen ihrem Musikfreund Jürgen gewidmet „ der nun die Hütte oben rockt“, so im Memorandum zu lesen.

Ihren ersten Auftritt hatte die Blosmaschii im Jahr 2003 in Stühlingen. Ein Teil der Vollblutmusiker kam aus der Guggenmusik Häfiligigser, deren Chef und Gründer ebenfalls Jürgen Engesser war. Die Brass-Band mit Siegfried Engesser, Klaus Baader, Stefan Wolf, Daniel Heer (alle aus Unadingen), Martin Kaltenbrunn (Bachheim) sowie Joachim Thoma, Sascha Kleiser, Guido Fromm und nun Jürgen Gauger, imponierte auch durch die eigenen Arrangements, sie machten im ganzen Ländle durch die beiden erfolgreichen Auftritte beim Blechduell im Jahr 2015 und 2016 von sich reden. Bei diesem viel beachteten Bandcontest des SWR hatten sich über 150 Bands beworben. Im Endkampf – mit je fünf Finalisten – stand Blosmaschii in beiden Jahren auf der Bühne. 2016 erreichten die Vollblutmusiker in Geisingen einen zweiten Platz. In der Brass-Szene gehört Blosmaschii – sicherlich auch durch die Eigenkomposition „Blosmaschii Sky“, von Jürgen Engesser und Sascha Kleiser komponiert, zu den Großen, zumal die Musiker sowohl mit Tontechnik, als auch unplugged, verbunden mit ihren Showeffekten, absolute Könner auf der Bühne sind.

Konzerttermine

Blosmaschii ist eine Band mit Vollblutmusikern, deren Leitspruch „Ein Kuss aufs Ohr“ Programm ist. Mit Jazz, Rock, Funk, Blues, Latin, Filmmusik oder Schlagern in originellen Bläser-Arrangements sind sie neben ihrem Können und ihrem hohen Widererkennungswert in der Musikszene bekannt. Ihr nächster Auftritt ist am 27. Mai beim ersten Donaumusikfestival in Pfohren. Am 22. Juli sind sie bei der zweiten Brass-Nacht in Dossenbach/Lörrach und am 14. Juli beim Zeltmusikfestival (ZMF) in Freiburg zu hören. (pb)