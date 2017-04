Löffingen Mit Bestleistungen zum Aushängeschild des Löffinger Turnerbunds

Turner freuen sich über Bezirksmeistertitel der Mädchen. Wettkampfgemeinschaft in der Landesliga.

Der Turnerbund Löffingen hat schon so manches Talent geschmiedet, sowohl im Turnen, als auch bei den Leichtathleten. Derzeit sind im Turnbereich die Mädchen der Fördergruppe 1 und die Wettkampfgemeinschaft der Herren die beiden Aushängeschilder. Die Turnerinnen konnten im vergangenen Jahr die Bezirksklassen-Meisterschaften für sich entscheiden. Sie sind nicht nur in der Bezirksklasse (Leistungsklasse 2) anzutreffen, sondern ihre Namen stehen auch auf den Ranglisten der Landes-Bestenkämpfe. Der Vorsitzende des Turnerbunds, Gustl Frey, würdigte dieser Tage die erfolgreiche Vereinsmannschaft mit Yara Mürb, Pia Lubrich, Anna-Lena Fehrenbach, Chiara Guth, Kim Kuttruff, Jenny Blümel, Linda Tröndle, Ines Brunn und Lisa Benz, die von den Trainerinnen Natascha Mürb und Pia Kuttruff zu diesen Bestleistungen geführt werden.

Das zweite Aushängeschild ist die Wettkampfgemeinschaft Schwarzwald-Baar (WGK), die im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Landesliga schaffte und auch in diesem Jahr den Klassenerhalt erkämpften. Die Turner – sie werden von Viktor Heinz trainiert – kommen aus Löffingen mit Timo Zemann, Tobias Geisinger und Markus Zepf, aus Friedenweiler Sebastian Benz und Patrick Boda, aus Titisee-Neustadt Jürgen Storz und aus Donaueschingen Marvin Fuchs und Achim Müller. Im vergangen Jahr wurden die Turner von der Stadt Löffingen bekanntlich als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet.

Löffingen bietet als Sportstadt mit ihrer Dreifelsporthalle mit Kunstturnhalle und dem Leichtathletikzentrum, sowie dem Haslachsportpark ideale Trainings- und Wettkampfbedingungen. So findet man die Löffinger Sportler nicht nur bei Deutschen Meisterschaften, sondern auch als Showtalente, wie etwa die Showgruppe "Stuhlgang –Next Generation" bei hochkarätigen Veranstaltungen, etwa in der Porsche-Arena in Stuttgart.