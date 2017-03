Dittishausen Merkel-Double begeistert Publikum in Dittishausen

Kulturinitiative Dittishausen holt zum Auftakt ihrer Veranstaltungsreihe mit Marianne Schätzle ein besonderes Talent auf Bühne.

Mit einem gelungenen Auftakt präsentierte sich die Kulturinitiative KuDitt, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Kulturangebot in Dittishausen zu beleben. Hierzu hatte die zwölfköpfige Truppe das Merkle-Double Angie persönlich auf den Berg Tabor gelockt. Mit dem typischen Gesichtsausdruck und der Merkel-Raute hätte man fast glauben können, dass da die Bundeskanzlerin auf der Bühne steht. Doch dahinter steckte Marianne Schätzle, das Merkel-Double. „Wir bringen nicht nur Kultur aufs Land, sondern auch die Politik-Prominenz“, scherzte der Sprecher der Gruppe, Änder Glod. Marianne Schätzle wurde mit dem Kleinkunstpreis Heugabel ausgezeichnet und ist durch Film- und Fernsehen bekannt, konnten die erwartungsvollen Zuhörer vernehmen. „Ich bin durch – auch als Merkel-Double“, mit diesem Programm sorgte sie – im voll besetzten Haus des Gastes – für Begeisterungsstürme pur.

Was die „Kanzlerin“ so alles wusste – oder war es die Putzfrau mit Bodenhaftung oder gar die Sicherheitsbeauftragte der Bundeskanzlerin? Doch gleich wer hinter dieser Persönlichkeitsspaltung steckte – irrwitzig komisch und brillant waren alle Charaktere. Schulz werde zwar als Messias umjubelt, doch mit Freund Kretschmann an der Seite heißt es einfach nur aussitzen. Ob dies mit dem amerikanischen Präsident Trump wohl auch gelingt? Doch eigentlich müsste dieser aus Deutschland ausgewanderte USA-Amerikaner auch auf die Merkel-Qualität stehen, meinte sie. Marianne Schätzle versteht es, wie ihr Vorbild Angela Merkel das Publikum in ihren Bann zu ziehen, redegewandt von der Frauen-Quote bis hin zu Mindestlohn zu referieren, um dann auch noch einen Abstecher in der Spar- oder Auslandspolitik einzulegen.

Auch als Putzfrau ist sie absolut göttlich, wenn sie mit ihrem Putzlappen aus Omas Unterhose durchs Publikum wirbelt um dabei auch in dieser Branche für Männerquoten zu werben. „Wir schaffen das“, heißt es auch bei Marianne Schätzle, welche die Kabarettszene aufmischt.

Im Oktober geht es in der Kulturszene in Dittishausen weiter, dann ist die Musik-Comedyband Wilde Wälder zu Gast. In Planung ist ein Sommernachtsfest im Kurpark mit der Double Town Bigband Villingen-Schwenningen, ein Unplugged-Konzert wie Änder Glod verrät.