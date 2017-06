Löffingen Mehr Sicherheit für Löffinger Senioren

Videokamera und größere Spione in den Türen sollen Löffinger Seniorenwohnanlage sicherer machen.

Eine Videoüberwachung bringt mehr Sicherheit für die Löffinger Seniorenwohnanlage: Im April ergaunerten Diebinnen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro bei einer Bewohnerin der Seniorenwohnanlage. Ein solcher Zwischenfall soll sich nicht wiederholen. Deshalb wird die Seniorenwohnanlage mit einer Videokamera, einer erweiterten Beleuchtung und größeren Türspionen zusätzlich gesichert werden. "Aufsichtsrat und Vorstand hatten bereits die Bewohner zu einem Informationsgespräch mit Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Schmid eingeladen", informierte Vorstand Norbert Brugger. Schmid von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg berichtete über die Tricks, mit denen sich Diebe den Einlass in die Wohnung erschleichen. Dabei setzen diese auf die Gutgläubigkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. So ging es auch der bestohlenen Bewohnerin. Der Experte der Polizei informierte die Bewohner ausgiebig zum Thema Sicherheit und Gefahren an der Haustüre. „Sicherheit ist Lebensqualität“, so Schmid.

Peter Dufner vom Löffinger Elektrofachbetrieb hat nun persönlich den Eingangsbereich der Seniorenwohnanlage in Augenschein genommen. Dieser soll nun mit einer Videokamera gesichert werden. Das Hinweisschild auf die Kamera soll ebenfalls abschreckend sein. Die Kosten für diese Anschaffungen werden den Haushalt der Seniorengenossenschaft mit 2500 Euro belasten. Zur Sicherheit der Bewohner soll im hinteren Bereich des Gebäudes eine solarbetriebene LED-Laterne angebracht werden. Auch diese Kosten werden vom Betreiber gedeckt. Fraglich ist dagegen, wer die Kosten für die größeren Spione an den 26 Wohnungstüren übernehmen wird.

Diese aufwendigen Türspione kosten zwischen 75 Euro und 100 Euro pro Wohnungstür. Dafür ist die Wohnung mit einem handygroßen digitalen Türspion mit Kamera gesichert. Am Montag werde über die Finanzierung dieser Türspione entschieden, so Norbert Brugger.

Derzeit sind alle 26 barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen belegt. Sie haben eine Größe zwischen 52 und 62 Quadratmeter und sind mit einem kleinen Wintergarten ergänzt. Selbstverständlich ist ein 24-Stunden-Notrufsystem vorhanden.

Die Seniorenwohnanlage steht für „so viel Selbständigkeit wie möglich und so viel Hilfe wie nötig“. Das Wohnen im Städtle steht unter dem Motto „Lebensfreude, Lebensqualität und Geborgenheit im Alter“.