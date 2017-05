Löffingen Mehr Sicherheit für Fußgänger in der Löffinger Wachtbuckstraße

Mehr Sicherheit für Fußgänger in der Löffinger Wachtbuckstraße

Die Wachtbuckstraße in Löffingen soll einen Gehweg erhalten. Dazu muss eine privat errichtete Stützmauer versetzt werden

Löffingen (tom) Im Zuge der Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets Reichberg V in Löffingen erhält die Wachtbuckstraße an ihrer nördlichen Seite einen Fußgängerbereich mit einer Breite von zirka 1,20 Metern. Dazu muss eine privat gebaute Stützmauer beseitigt und an anderer Stelle neu erstellt werden. Die Kosten für den Abbruch und Neubau dieser Mauer belaufen sich nach Schätzungen des Planungsbüros Riede auf 65 000 Euro. Der Gemeinderat gab bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für diese Maßnahme.

Die Entwässerung des zweiten, 17 Bauplätze umfassenden Bauabschnitts des Baugebiets Reichberg V soll durch eine Vergrößerung des Abwasserkanals in der Wachtbuckstraße erfolgen. Zeitgleich mit den Kanalarbeiten soll die ganze Infrastruktur – Trinkwasserversorgung, Stromkabel, Nahwärme und Internet – erneuert beziehungsweise neu gebaut werden.

Engstelle wird beseitigt

Bei den Planungen für diesen ersten Teil der Erschließungsarbeiten habe sich zudem gezeigt, so Franz Braun vom Ingenieurbüro Riede, dass die Wachtbuckstraße an ihrer nördlichen Seite mit einem Gehweg versehen werden könnte. Allerdings verursache eine privat gebaute Stützmauer eine Engstelle, die im Interesse eines durchgängigen Fußgängerstreifens beziehungsweise einer durchgehend gleichbleibenden Straßenbreite beseitigt und an einer etwas anderen Stelle neu errichtet werden müsse.

Mit den betreffenden Anliegern habe man sich, so Stadtbaumeister Thomas Rosestiel und Franz Braun, in mehreren Gesprächen auf die Modalitäten für die Versetzung der Mauer geeinigt. Demnach wird zunächst die bestehende Mauer freigelegt und auf ihre Standfestigkeit geprüft.

Erst danach werde sich entscheiden, ob die Mauer ganz oder nur teilweise abgetragen werden müsse. Der Bau der neuen, „standortveränderten“ Stützmauer soll mit Muschelkalk-Quaderblöcken ausgeführt werden.