Löffingen Massives Unwetter mit Hagel sorgt für überflutete Keller und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Löffingen

Massives Unwetter mit Hagel sorgt für überflutete Keller und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Löffingen

Hagel verwandelte manche Regionen im Südschwarzwald kurzfristig in eine Winterlandschaft. Die Gullis bewältigten die Wassermassen nicht mehr, deshalb drückte das Wasser in die Häuser.

Am Abend kam es in Löffingen zu einem massiven Unwetter mit starkem Hagel. Die Gullis wurden durch Laub und den Hagel verstopft.Das Wasser drang in zahlreiche Keller ein. Die Feuerwehr war stark gefordert und musst zahlreiche Einsatzstellen abarbeiten.