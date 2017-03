Dittishausen Markus Lade ist neuer Dittishauser Feuerwehrkommandant

Dietmar Buchmeier wird zum Ehrenkommandanten der Abteilungswehr Dittishausen ernannt.

Nach 27 Jahren geht die Ära Dietmar Buchmeier als Abteilungskommandant der Feuerwehr Dittishausen zu Ende. In geheimer Wahl wurde einstimmig der 29-jährige Markus Lade für dieses Amt gewählt, ihm zur Seite steht der erfahrene Adjutant Volker Koch. Buchmeier wurde zum Ehrenkommandant ernannt. Der gelernte Elektriker Lade ist seit seinem zehnten Lebensjahr mit der Feuerwehr verbunden. Sein Wissen gibt er auch heute als stellvertretender Jugendleiter an den Nachwuchs weiter. Zahlreiche Fort- und Weiterbildungen zeichnen Markus Lade aus. Ebenfalls neu gewählt wurde der Feuerwehr-Ausschuss mit Norbert Koch, Marko Maier, Bernhard Wangler, Volker Koch, Martin Ganter, Karlheinz Rokoschoski und Markus Lade.

Die Feuerwehr Dittishausen kann auf eine 141-jährgige Geschichte zurückblicken. Nun geht die 28-köpfige Wehr, die sich über gleich fünf Neuzugänge im vergangenen Jahr freuen kann, in eine neue Ära. Erfreulicherweise kann der neue Kommandant im März das neue Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug in Empfang nehmen. „Ein gutes Equipment ist für uns wichtig, um im Notfall schnelle Hilfe leisten zu können“, unterstrich auch Gesamtkommandant Bernd Schwörer. Mit dem neuen Fahrzeug, welches ein Tankfassungsvermögen von 900 Liter aufweist, ist die Dittishauser Wehr wieder gut ausgestattet. Bürgermeister Tobias Link würdigte die Arbeit der Feuerwehr, welche die Stadt stets unterstütze. „Ihre Arbeit zum Wohl der Bürger ist nicht hoch genug einzuschätzen“, sagte Link. Die Wertschätzung der Wehr in der Gesamtgemeinde schlage sich im Feuerwehrbedarfsplan nieder. So plane man, in allen Abteilungswehren neue Fahrzeuge nach und nach anzuschaffen.

30 Proben und Einsätze hatte die Abteilungswehr im vergangenen Jahr zu bewältigen. Auch die Brandschutzerziehung im Kindergarten, Belastungsübung, Funkproben oder Gruppen- und Zugführerproben zählten hier dazu.

Gesamtkommandant Bernd Schwörer und der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz würdigten die Arbeit der Feuerwehr. „Die Löffinger Gesamtwehr ist schlagkräftig und modern“, sagte Benitz. Vor allem die Jugendfeuerwehr sei als Basis und Zukunft nicht mehr wegzudenken. Sowohl Benitz als auch Schwörer würdigten das Engagement von Markus Lade, der auch in jungen Jahren Verantwortung übernehme.