Löffingen Malerei trifft in Löffingen auf Skulpturen

Kunstverein lädt zur Muttertags-Vernissage. Monika Rosenbergerzeigt ihre Gemälde in der Städtischen Galerie. Alexander Weinmannstellt Exponate aus.

Die Mütter, Großmütter oder Ehefrauen nicht nur mit Blumen zum Muttertag überraschen, sondern mit einer bezaubernden Kunstausstellung? Diese Möglichkeit bietet der Kunstverein Löffingen mit seiner Vernissage zur neuen Ausstellung „Malerei meets Skulptur“. Gezeigt werden ab Sonntag, 14. Mai, in der Städtischen Galerie Exponate zweier Künstler vom Bodensee, Malerin Monika Rosenberger und Bildhauer Alexander Weinmann.

Vernissage: Bewusst hat sich der Löffinger Kunstverein für diesen Tag der Vernissage entschieden, um die Kunst als Dankeschön sprechen zu lassen. Hier haben die Besucher die Möglichkeit gleich zwei Kunst-Genres zu sehen, den Austausch mit Kunstinteressierten und den beiden Künstlern selbst, aber auch in der atmosphärischen Stadtgalerie neue Einblicke der Kunst zu erleben.

Monika Rosenberger : Zeichen setzten, das Vergängliche in künstlerischen Werken festhalten, ist eine der Bestrebungen der Malerin Monika Rosenberger. Die gelernte Kunstpädagogin nimmt die Besucher auf ihre ganz eigene Art und Weise mit auf eine Reise durch Zeit und Raum. Energiegeladen und dynamisch führt sie die Pinselstriche, die ihre eigene Farben- und Formensprache sprechen. Durch das große Raumangebot in der Städtischen Galerie wird die Künstlerin aus Überlingen ein breiter gefächertes Angebot ihrer imposanten und mitreißenden Werke präsentieren.

Alexander Weinmann: Der Künstler Alexander Weinmann ist Suchender und Bewahrender. Was bei anderen auf dem Müll landet, fischt er heraus, um aus diesem Schrott Kunst zu machen. Seine Skulpturen sind meist Wächter – groß, stark und beschützend. Der Künstler aus Radolfzell findet immer irgendwo etwas. So brachte er aus Italien zwei alte verrostete Gartengeräte mit, die nun auf zwei seiner in Löffingen zu bestaunenden Skulpturen zu finden sind. Spannungsreich sind seine Arbeiten, die das Gestern mit dem Heute und Morgen verbinden.

Einführung: Der Kunstpädagoge, Kunstkritiker und Künstler Erwin Niederer wird die Besucher mit zu einer kleinen Exkursion in die Welt der zeitgenössischen Kunst von Monika Rosenberger und Alexander Weinmann nehmen. „Es sind Künstler, die auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Positionen im Bereich zeitgenössischer Kunst einnehmen", sagt der Experte. Der in Oberschwaben geborene Laudator ist für seine verständlichen und einfühlsamen Einführungen bekannt. Eine Einführung in Stil, Machart und Verständnis der Arbeit, die für jeden Besucher eine Bereicherung ist.

Die Ausstellung

Zu einer Gemeinschaftsausstellung lädt der Kunstverein Löffingen in den nächsten Wochen ein. Die Malerin Monika Rosenberger und der Bildhauer Alexander Weinmann werden zeitgenössische Kunst zweier Genres präsentieren. Eröffnet wird die Ausstellung am kommenden Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr in der Städtischen Galerie in Löffingen. Die Ausstellung kann bis zum 28. Mai montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr, außer am Mittwochnachmittag, besucht werden. Geöffnet ist die Ausstellung auch an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr. Sowohl an den Sonntagen als auch am Feiertag wird zumindest ein Künstler vor Ort sein und nach Wunsch auch durch die Ausstellung führen. (pb)