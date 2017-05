Löffingen Mähroboter aus Garten gestohlen

Nichts scheint mehr vor Dieben sicher zu sein: Diese Erfahrung machte jetzt ein Gartenbesitzer aus Löffingen, dem von seinem Grundstück am Rosenweg ein Rasenmähroboter gestohlen wurde.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl schon am Mittwoch vergangener Woche. An jenem 17. Mai, gegen 23 Uhr, überstiegen unbekannte Täter im Schutze der Dunkelheit einen Gartenzaun am Rosenweg und entwendeten den bei der Arbeit befindlichen selbstfahrenden Rasenmäher. Das Gerät des Herstellers "Stiga", Typ "Autoclip 228s", hat einen Wiederbeschaffungswert von rund 2000 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des automatischen Rasenmähers geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen unter der Telefonnummer 07654/806 060,in Verbindung zu setzen.