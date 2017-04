Löffingen Löffingerin mit Schäferhunden auf Erfolgskurs

Nicole Kempf aus Löffingen qualifiziert sich mit ihren Hunden für internationale Wettbewerbe.

Mit den Traummaßen „63 Zentimeter, 36 Kilogramm“ verzückte der agile Rüde „JJ vom Haardblick“ von Nicole Kempf aus Löffingen die Jury. Gut durchtrainiert, wurde der deutsche Schäferhund aufgrund seiner Leistungen im Sport und seiner vielen Zuchtbewertungen mit dem Höchstprädikat „vorzüglich“ in das Deutsche Nationalteam des „Verein für Deutsche Schäferhunde“ berufen. Er nimmt nun mit seinem Frauchen Nicole Kempf im Juni an der Universalsieger Weltmeisterschaft (WUSV) in Regau/Gmunden in Österreich teil. Dort veranstaltet die Weltunion für Deutsche Schäferhunde, es ist der größte Rasenzuchtverbund der Welt, einen Wettbewerb. "Der nach internationalen Prüfungen ausgerichtete Weltwettbewerb fordert von den Teilnehmern drei Aspekte, Fährten, Unterordnung und Schutzdienst. Außerdem wird in einem weiteren Teil das Aussehen gemäß des Rassestandards beurteilt", informiert Patrick Kempf.

Für Nicole Kempf ist es nicht die erste Teilnahme bei internationalen Meisterschaften. Seit Jahren gehört die Löffingerin mit ihren Vierbeiner zu den besten Hundeführern und sicherte sich schon mehrfach die Fahrkarte im Nationalteam.

Neben JJ vom Haardblick, dem Sohn des erfolgreichen Zuchtrüden "Pike del Lupo Nero", ist auch Kempfs dreijähriger „Herby vom Wolfsfriede“ erst jüngst für die Teilnahme am Länderwettkampf in Eschenbach qualifiziert worden. Dort wetteifern Hundesportler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

"Um bei diesen internationalen Wettkämpfen bestehen zu können, bedarf es schon einer intensiven Vorbereitung", erzählt Nicole Kempf. So trifft man die Hundeführerin mit ihren Schäferhunden rund um Löffingen beim Fährtentraining oder auf dem Sportgelände Löffingen oder beim Schäferhundeverein Neustadt. Hier ist Nicole Kempf auch als Ausbildungswart der Ortsgruppe Neustadt des Vereins für Deutsche Schäferhunde aktiv.