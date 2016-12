Löffingen Löffinger Zukunftsaufgaben als Kostenfaktor

FDP beleuchtet bei Silvestergespräch aktuelle Themen. Löffingen mit guten Wachstumsprognosen.

Das Jahr 2017 und die Folgejahre sind in Löffingen von kostenintensiven, aber auch zukunftsweisenden Themen geprägt: Die Sanierung des Rathauses, die Entscheidung über das Bauhofgelände, der Ausbau des schnellen Internets, die durchgehende Elektrifizierung der hinteren Höllentalbahn, aber auch die Entwicklung der Infrastruktur der Region, wertvoller Biotope oder die negativen Konsequenzen einer Gemeinde in einer Randlage sind die Zukunftsthemen. Teilweise kritische Überlegungen dazu hatte FDP-Fraktionsvorsitzender Werner Adrion für das traditionelle Silvestergespräch der Löffinger Liberalen mitgebracht.

Rathaus: Jüngst hatte Hochbauchef Udo Brugger die Gemeinderäte durch das entkernte Rathaus geführt. Hier konnten die Bausünden vergangener Jahrzehnte aufgezeigt und die Notwendigkeit der Sanierung bestätigt werden. Vor allem die baulichen Veränderungen führten zu Teil schwerwiegenden Eingriffe in tragende statische Elemente. Ursprünglich war zum Abschluss der Stadtsanierung im Rathaus ein barrierefreies Bürgerbüro einzurichten angedacht. Aufgrund des angegriffenen Tragwerks musste man auf eine Generalsanierung ausweiten. Damit sind auch die geplanten anfänglichen Kosten auf nun rund 4,8 Million angestiegen. "Zwar relativierten die zugesagten Zuschüsse den Aufwand, doch ist die Sanierung schon eine gewaltige finanzielle Angelegenheit. Bei Kenntnis nun aller Fakten ist die Grundsanierung die einzige richtige Lösung, allerdings auch der dickste Brocken", sagte Adrion.

Elektrifizierung der Höllentalbahn: Eine weitere grundlegende Maßnahme sei die Elektrifizierung der Höllentalbahn und die Einbindung in das Breisgau S-Bahn Projekt. Mit dem entsprechenden Fahrplantakt sei der Mangel öffentlicher Nahverkehrsmittel gegenüber Städten abgeschwächt. Nicht zu unterschätzen sei auch die Entlastung von Freiburg in Sachen Bevölkerungsdruck, so Adrion.

Eine weitere grundlegende Maßnahme sei die Elektrifizierung der Höllentalbahn und die Einbindung in das Breisgau S-Bahn Projekt. Mit dem entsprechenden Fahrplantakt sei der Mangel öffentlicher Nahverkehrsmittel gegenüber Städten abgeschwächt. Nicht zu unterschätzen sei auch die Entlastung von Freiburg in Sachen Bevölkerungsdruck, so Adrion. Naturschutzgebiete: Löffingen und Rötenbach seien die Großlieferanten von Naturschutz- und FFH-Flächen für den gesamten Regionalverband. Sogar das Schluchseewerk habe Löffingen als potenzielle Ausgleichsfläche ausgemacht, unterstrich Adrion. Doch die Biotope beschränken die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten. Hinzu komme noch die ortsnah verlaufende B31, die als zusätzliche Flächensperre zugunsten allgemeiner Belange betrachtet würde. Ein weiterer Faktor seien noch die Kalkmagerrasen, dies sind über lange Jahre bewirtschaftete Flächen, auf denen sich eine entsprechende Vegetation entwickelt habe. "Bei allem Verständnis, auch das Baarstädtchen muss die kommunale Infrastruktur stärken", erinnerte Adrion.

Einwohnerentwicklung: Löffingen habe mit derzeit 7630 Einwohnern einen Zuwachs von 86 Einwohnern in diesem Jahr zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl sei ein wesentlicher Schlüssel für die Zulagen und somit ein wesentliches Überlebensmerkmal für die Gemeinden. "Nach dem Kopfbetrag von 1324 Euro sind dies rund 113 870 Euro mehr an Schlüsselzuweisung", so Adrion. Löffingen ist als Kleinzentrum eingestuft. Die 1992 erstellte Wachstumsprognose für das Jahr 2005 wurde bereits übertroffen. Für den Zeitraum bis 2030 ergebe sich aus einem Entwurf des Regionalverbands einen Zuwachs von 515 Einwohnern, so Adrion.

FDP-Kritik

Löffingen als Gemeinde in der Randlage habe durchweg negative Konsequenzen durch die Regionalverbandrestriktion, erinnerte die Löffinger FDP bei ihrem Silvestergespräch. Die Ausweisung neuer Bauflächen nach der derzeitigen Formel schränke die notwendige Stärkung des ländlichen Raumes unverständlicherweise ein. Gerade in Löffingen wurde in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich in die Infrastruktur investiert, doch die Genehmigung von neuem Bauland werde eingeschränkt, monieren die Liberalen. Das Ansinnen der Stadt Freiburg auf Mehrgeschossbauweise zu setzen, widerspreche dem natürlichen Ansinnen der Menschen im ländlichen Raum auf ein Eigenheim.