Löffingen Löffinger Zirkusspaß zum Fest

Manege frei im Löffinger Raubtierhof zum Weihnachts-Circus. Artisten aus ganz Europa sind schon angereist.

Alle Künstler sind bereits angereist, das große Zirkuszelt ist schon festlich geschmückt und in der Manege laufen die letzten Vorbereitungen für den Löffinger Weihnachts-Circus im Raubtierhof Walliser in der alten Stadtsäge beim Waldbad. Premiere ist am 24. Dezember, das Programm läuft bis zum 8. Januar.



Zirkusdirektor Jan Walliser: „Manege frei, das Spiel beginnt“, so wird der Jan Walliser als Conférencier und Zirkusdirektor die rund dreistündige Show am 24. Dezember eröffnen. Schon im Eingangsbereich sorgt eine Lasershow für tolle Stimmung. Hinter den Kulissen kümmert sich eine zehnköpfige Crew um den perfekten Ablauf.

Tierdressuren mit Christian: Mit neuen Tierdressuren tritt Tiertrainer Christian Walliser auf. Zum einen mit einer neuen Raubtier-Show mit seinen Tigern und Löwen, aber auch mit seinen Pferden. Ganz neu in der Manege ist der erst 1,5 Jahre alte Araberhengst, der altersentsprechend und spielerisch trainiert wurde. Mit dem Andalusier-Hengst zeigte der 35-jährige Christian schon die hohe Schule, nun hat er eine alte Zirkuskunst „Trab-Barrieren" ausgesucht.

Laufenten mit Jakob: Erst zehn Jahre alt ist Jakob Walliser. Sein Patenonkel hat die sechs indischen Laufenten (eigentlich wurden sie von Unbekannten als Futter vor die Tür des Raubtierhofs gestellt) schon trainiert, doch nun wird der Nachwuchsakteur die Laufenten in der Manege vorstellen.

Tic-Tac-Clowns : "Wir kommen gerne nach Löffingen, das Publikum ist hier einfach fantastisch", erklären Eduard und Galina aus Ungarn. Mit neuen Späßen und Reprisen bringen die Clowns das Publikum zum Lachen.

Bohumilla und Alex Navratilova : Körperbeherrschung und Kraft fordert die Percheartistik – eine alte Zirkusnummer mit langen Eisenstangen, dazu Spitzenartistik unter der Zirkuskuppel, die Bohumilla und Alex Navratilova aus Tschechien zeigen.

Aleksandra und Maciej: Mit dem Duo Aleksandra und Maciej aus Polen kommt der Sieger der polnischen Sendung Supertalent. Seit drei Jahren sind die zwei Artisten als Duo in der Zirkuswelt zusammen. Mit dem Vertikalseil werden sie ihr Können unter dem Manegendach präsentieren.

Robert und Marcela: Stolz können die beiden Artisten Robert und Marcela aus Polen nicht nur auf ihre Künste sein, sondern auch auf ihre vierjährige Tochter, die ebenfalls beim Supertalent für Furore sorgte. Jonglage und Akrobatik ist hier das Metier.

Stolz können die beiden Artisten Robert und Marcela aus Polen nicht nur auf ihre Künste sein, sondern auch auf ihre vierjährige Tochter, die ebenfalls beim Supertalent für Furore sorgte. Jonglage und Akrobatik ist hier das Metier. Trio Terry Price: Artistik mit Hebefiguren mit perfekten Sprüngen und sämtlichen Salti beherrscht das Trio Terry Price aus Frankreich mit Yoann, Pauline und Terrence.

Eine Zirkusgala auf höchstem Niveau verspricht der Löffinger Weihnachts-Circus zu werden. Mit außergewöhnlichen Artisten, niveauvoller Komik und Tierdressuren soll das hohe Ziel erreicht werden. Dazu lockt eine große Silvesterparty mit Buffet und Feuerwerk. Karten gibt es in der Tourist-Information Löffingen, telefonisch unter 0152/25441733 oder täglich von 12 bis 13 Uhr am Zirkuszelt. (pb)