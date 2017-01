Löffingen Löffinger Winterwetter wird immer milder

Wetterbeauftragter stellt Löffinger Jahresbilanz vor.Sommer 2016 zeigt sich beständig unbeständig. Herbst besticht mitvielen Wetterkontrasten.

Seit Jahren beobachtet Udo Scherer aus Bachheim als Wetterbeauftragter der Stadt Löffingen das Wetter. Seine Aufzeichnungen zeigen den Winter 2016 als den dritten sehr milden Winter in Folge. "Mit einer Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad war er mehr als zwei Grad wärmer als im langjährigen Mittel der letzten Jahre", sagt Scherer. Nur einige Tage gab es im Januar Dauerfrost. Dafür machte er vor allem durch Stürme und viel Niederschlag von sich reden. Die Niederschlagswerte vom Januar bis April betrugen zusammen 333 Liter pro Quadratmeter.

Der Frühling, erklärt der Bachheimer Wetterfrosch, habe eine wahre Achterbahn der Gefühle ausgelöst. Auf Sonne und Wärme folgten immer wieder herbe Wetterstürze mit Schnee und Graupel bis Ende April. Mit 8,5 Grad war er genauso wie im Vorjahr durchschnittlich warm. Am kältesten war es am 1. März mit minus 8,5 Grad, am wärmsten mit 24,1 Grad am 22. Mai.

Der Sommer 2016 ist als „beständig unbeständig“ zu charakterisieren. „So einen nassen Juni hatten wir mit 146 Liter Regen pro Quadratmeter noch nie“, beurteilt Udo Scherer anhand seiner exakten Aufzeichnungen. Kurze schwülwarme Phasen mit heftigen Unwettern wechselten sich dabei mit kühleren Abschnitten ab. Bevor die wärmste und beständigste Phase Ende August kam, lagen Mitte August die Temperaturen in den Nächten teils nur knapp über dem Gefrierpunkt. Die höchsten Temperaturen zeigte das Thermometer am 27. August mit 30,4 Grad. Der heißeste Ort war übrigens Saarbrücken, hier zeigte das Thermometer 37.9 Grad.

Wie schon im letzten Jahr zeichnete sich der Herbst 2016 durch enorme Wetterkontraste aus. Der September gehörte zu den wärmsten der letzten 15 Jahre mit bis zu 26,5 Grad, die am 14. September gemessen wurden. Trotz der etwas unterkühlten Werte im Oktober und November, fiel der Herbst etwas milder als im langjährigen Mittel aus. Egal ob Regen, Sonne oder Temperaturen – die Unterschiede waren im Dezember sehr groß. Beurteilt man die vergangenen 15 Jahre, so war der Dezember mit 0,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter der Trockenste. Allerdings schien die Sonne mit 122,2 Stunden unerreicht häufig.

Der Mittelwert der Temperatur lag im letzten Jahr bei 7,85 Grad. Der Jahresniederschlag mit 837,6 Liter pro Quadratmeter war bisher unerreicht. Die Sonnenscheindauer mit 1871 Stunden lag im Jahr 2016 allerdings mit 341 Stunden hinter dem letztem Jahr zurück.

Seit 2002 beobachtet Udo Scherer als Wetterbeauftragter der Stadt Löffingen die Wetterstation in Bachheim, die auf 792 Meter Meereshöhe im Gewann Breitenfeld stationiert ist. Niederschläge, Sonnenscheindauer oder Temperaturen werden haargenau ermittelt und für die Zukunft festgehalten. 2016 hatte ein wechselhaftes Frühjahr mit Frühlingssonne und Graupel, einen total verregneten Sommer mit zahlreichen Unwettern, einen viel zu trockenen Herbst und auch der Winter war einfach zu warm. (pb)