Löffingen Löffinger Weidegemeinschaft im Plus

Der Verein zieht eine positive Bilanz. Weidewart Waldemar Zepf soll Verstärkung bekommen.

Ein 30-jähriges Bestehen wäre eigentlich ein Grund zum Feiern, nicht so bei der Weidegemeinschaft Löffingen, die mit bewährter Mannschaft auch weiterhin ihrer großen Aufgabe nachgeht. Es ist nicht nur das Sommerangebot für das Jungvieh, vielmehr wird durch die Arbeit der Weidegemeinschaft die Landschaft offen gehalten und ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung und Stärkung der Ökologie vorgenommen.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen. "Warum auch, wenn wir eine so gute Mannschaft haben“, erklärte Rainer Zepf. Als Vorsitzender wird Johannes Laufer auch in den kommenden drei Jahre das Ruder in der Hand haben, zusammen mit seinem Stellvertreter Rudolf Heiler, Kassierer Artur Klausmann und Schriftführer Helmut Wölfle, der schon seit Beginn der Weidegemeinschaft dieses Amt innehat. Ins 30. Jahr als Weidewart geht auch Weidewart Waldemar Zepf. Der Landwirtschaftsmeister kann zweifelsfrei auch als „Rinderversteher“ bezeichnet werden, dies zeigt sich schnell, denn kaum sind die Rinder auf die Jungviehweide aufgetrieben, rennen sie zum Tor, wenn sie das Fahrrad von Waldemar Zepf hören. Eigentlich möchte er ja schon längst dieses Amt abgeben, doch bisher fand man keinen Nachfolger. Dies könnte sich nun ändern. Der in Waldhausen lebende Edgar Wetzel hatte bei der Versammlung sein Interesse bekundet. Er wird nun die Arbeit von Waldemar Zepf das Jahr über begleiten. Diese ist nicht wenig und beginne nicht erst beim Weideauftrieb. Schon zuvor gelte es die zwei Weidenflächen zu präparieren. Angefangen von der Heckenpflege bis hin zu den Mulcharbeiten, während der Weidezeit gelte es nicht nur nach den Tieren zu schauen, sondern auch die Zaunanlagen zu kontrollieren.

Das vergangene Jahr habe Waldemar Zepf vor große Herausforderungen gestellt. Das Frühjahr war zu verregnet, der Rest zu trocken. Dies erforderte schon Anfang Juli das Zufüttern von Heu- und Siloballen.

Eine positive Jahresbilanz legte Rechner Artur Klausmann der Versammlung vor. Allerdings überschnitten sich Zuweisungen aus den Jahren 2015 und 2016, sodass es heuer mehr Einnahmen gab. Den Einnahmen von 57 578 Euro standen Ausgaben von 34 226 Euro gegenüber.

Tierarzt Michael Benz hatte in der vergangenen Saison vor allem Fußkrankheiten der Tiere zu behandeln. Für die kommende Saison müssen die Rinder gegen die Blauzungenkrankheit geimpft werden, außerdem brauchen sie einen Flechtenschutz, müssen entwurmt werden und für die Mückenplage sollen sie mit Ohranhängern geschützt werden.