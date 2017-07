Löffingen Löffinger Waldbad wird zur bunten Partyzone

Das fröhliche Spektakel steigt am Samstag. Erstmals sind fünf Vereine als Veranstalter dabei.

Alle zwei Jahr steigt die Löffinger Waldbadparty, eine Fete mit Sport, Spaß, Spiel und jeder Menge zum Erleben. Erstmals werden in diesem Jahr am Samstag, 8. Juli, fünf Vereine diese lange Tradition in Erinnerung an den Sägeweiher-Geist aufleben lassen. Das DLRG, die Jugendfeuerwehr, die Skifahrer und neu die Volleyballer und die Tennisgilde sind die Akteure.

Die Ursprünge: 1973 wurde die erste Waldbadparty gefeiert. Damals gehörten zu diesem Spektakel noch die Waldbadener und der unvergessene Sägeweiher-Geist Theo Walz, der aus den Fluten des Waldbades stieg. Nach längerer Pause ließen 1999 die DLRG, die Feuerwehr und die Skifahrer diesen Geist der Waldbadparty wieder auferstehen. Dieser Geist wird zwar nicht zu sehen, aber überall zu spüren sein, vor allem wenn die Dunkelheit hereinbricht, die Lichter angehen und die heißen Rhythmen ertönen.

Beachvolleyball-Turnier: Mit dieser Aktion möchten die Vereine das Waldbad als Ort präsentieren, an dem man nicht nur schwimmen kann. Die Volleyballer laden zu einem Beachturnier ein. Beim Beachturnier wird mit vier Spielern gespielt, wobei immer mindestens eine Dame auf dem Feld sein muss. Das Turnier ist auf zehn Mannschaften begrenzt. Anmeldungen sind beim Vorsitzenden Martin Schreiber unter der E-Mailadresse mac.schreiber@web.de möglich. Beginn des Turniers ist am Samstag um 13 Uhr.

Mit dieser Aktion möchten die Vereine das Waldbad als Ort präsentieren, an dem man nicht nur schwimmen kann. Die Volleyballer laden zu einem Beachturnier ein. Beim Beachturnier wird mit vier Spielern gespielt, wobei immer mindestens eine Dame auf dem Feld sein muss. Das Turnier ist auf zehn Mannschaften begrenzt. Anmeldungen sind beim Vorsitzenden Martin Schreiber unter der E-Mailadresse mac.schreiber@web.de möglich. Beginn des Turniers ist am Samstag um 13 Uhr. Tennis-Schnuppertag: In unmittelbarer Nähe des Waldbads liegen die drei Tennisplätze der Tennisgilde. Auf diesen wird am Samstag zum Schnuppertag eingeladen. Es wird ein Jugend- und Erwachsenentraining angeboten. Außerdem wird eine Speed Anlage aufgestellt, an der sich Groß und Klein messen können.

In unmittelbarer Nähe des Waldbads liegen die drei Tennisplätze der Tennisgilde. Auf diesen wird am Samstag zum Schnuppertag eingeladen. Es wird ein Jugend- und Erwachsenentraining angeboten. Außerdem wird eine Speed Anlage aufgestellt, an der sich Groß und Klein messen können. Wasserspiele mit der Feuerwehr: Die Jugendfeuerwehr wird, so Jugendleiter Markus Müller, für nassen Spaß sorgen. Fröhliche Wasserspiele, wie Wasserballschleuder oder auch Geschicklichkeitsspiele am Schlauch werden geboten. Doch auch Klettern oder Bierkisten stapeln gehören dazu.

Die Jugendfeuerwehr wird, so Jugendleiter Markus Müller, für nassen Spaß sorgen. Fröhliche Wasserspiele, wie Wasserballschleuder oder auch Geschicklichkeitsspiele am Schlauch werden geboten. Doch auch Klettern oder Bierkisten stapeln gehören dazu. Schwimmwettkämpfe: Das DLRG sorgt im Wasser für Spaß mit den Schwimmwettkämpfen für Groß und Klein. Vom Wettrutschen über Ringe tauchen wird alles geboten. Anmeldungen sind direkt vor Ort möglich.

Das DLRG sorgt im Wasser für Spaß mit den Schwimmwettkämpfen für Groß und Klein. Vom Wettrutschen über Ringe tauchen wird alles geboten. Anmeldungen sind direkt vor Ort möglich. Abendprogramm: Um 19 Uhr eröffnen die Löffel-Guggis das Abendprogramm. Die drei Vereine DLRG, Jugendfeuerwehr und Skifahrer konnten wieder die Kultband „Tschägädies“ verpflichten, die mit ihren Oldies und Rock`n`Roll dem Publikum ordentlich einheizen werden. Ordentlich heiß wird es auch an den Grills, die Vereine werden zusammen mit den Waldbadpächtern Sandra und Jürgen Rudolf für das leibliche Wohl sorgen.

Um 19 Uhr eröffnen die Löffel-Guggis das Abendprogramm. Die drei Vereine DLRG, Jugendfeuerwehr und Skifahrer konnten wieder die Kultband „Tschägädies“ verpflichten, die mit ihren Oldies und Rock`n`Roll dem Publikum ordentlich einheizen werden. Ordentlich heiß wird es auch an den Grills, die Vereine werden zusammen mit den Waldbadpächtern Sandra und Jürgen Rudolf für das leibliche Wohl sorgen. Das Waldbad: Genau am 29. Juni 1935 wurde das Löffinger Waldbad eröffnet. 1986 wurde die Riesenrutsche aus Schweden geholt und im Freigelände eingebaut. 1992 wurde das Bad mit einem Edelstahlbecken versehen. Das Sportbecken mit einer Länge von 33,33 Metern, Wassertemperaturen bis zu 27 Grad Celsius, ein Nichtschwimmerbecken und Kinderbecken sowie lange Öffnungszeiten machen das Löffinger Waldbad weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt.

Waldbadparty

Alle zwei Jahre wird die Waldbadparty gefeiert. Ursprünglich waren es die Waldbadener und der Sägeweiher Geist, dann reaktivierten das DLRG, die Feuerwehr und die Skifahrer dieses Event im Jahr 1999. In diesem Jahr wird das Trio durch die beiden Vereine Volleyballclub und Tennisgilde zu einem Veranstaltungsquintett ergänzt. Mit dabei ist natürlich auch die Kultbänd „Tschägedies“. 1995 haben Timo Reichhardt und Patrick Hasenfratz die Band gegründet. (pb)