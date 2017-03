Löffingen Löffinger Wald wird zum Klassenzimmer

100 Löffinger Sechstklässler erleben Natur hautnah. Revierleiter übernehmen die Unterrichtsstunden.

Nicht wie üblicherweise mit Schulranzen, sondern mit Rucksack und Helm kamen die rund 100 Sechstklässler in die Verbundschule. Dann ging es gemeinsam mit den Biologielehrern Corinne Knittel, Felix Schäcke, Marc Bengelsdorf und Rektorin Silke Keller in den Haslachwald zum erstmals durchgeführten Waldtag, auf den die Lehrer die Schüler intensiv vorbereitet hatten. So wurde der Wald ein Tag zum Klassenzimmer und die Schüler lernten viel über den Wald und den Rohstoff Holz.

Bei der Waldarbeit gehören Mensch und Maschine oft zusammen. Allerdings sei dies auch der kritischste Bereich, wie Revierleiter Karl Meister den Schülern erklärte. Heute seien alle Waldarbeiter mit Helm-Funk untereinander verbunden. „Dies ist für uns eine enorme Verbesserung“, bestätigt Forstarbeiter und Gruppenführer Roland Siebler. Aus sicherer Entfernung konnten die Schüler hautnah mit dabei sein, wie eine rund 100 Jahre alte Fichte gefällt wurde. Doch bevor die Motorsäge angesetzt wird, heißt es die Fallrichtung zu bestimmen. Natürlich dürfen solche Waldarbeiten nur mit einer entsprechenden Schutzausrüstung – wie Helm mit Gesichtsschutz, Schnitthose und Handschuhe – durchgeführt werden. Holzernte und Holznutzung: Sind die Bäume gefällt, kommt Rudi Hugel aus Bachheim mit seinem Forst-Spezial-Schlepper zum Einsatz. Mit seinem „Waldherkules“ kann er gleich mehrere Stämme auf einmal aus dem Wald herausziehen. Diese werden dann als Polder aufeinander gestapelt. Als nächstes ist der Langholzwagen im Einsatz, der die Stämme ins Sägewerk transportiert.

Auch Aufräumen gehört dazu, hier konnten sich die Schüler kräftig beteiligen. Die Äste wurden auf Haufen aufgeschichtet, sie werden sehr schnell von Insekten und Kleinlebewesen bevölkert werden. Auf der freien Fläche werden die Schüler zusammen mit den Waldexperten Anfang April neue Bäume aufforsten. Geologie und Bodenprofile: Mathias Rapp, der Student der Forstwirtschaft, demonstrierte, wie die Bodenprofile untersucht werden. Hierzu bedarf eines Bohrstocks. Mittels eines mobilen Labors wird der PH-Wert ermittelt, diese sei für die Waldbauarbeit wichtig. Der Wald, erklärte der Forstwirtschaftsstudent, müsse als komplexen Lebens- und Wirtschaftsraum betrachtet werden.

Waldtag-Premiere

Erstmals ging es für alle Sechtklässler der Verbundschule zum Waldtag in den nahegelegenen Haslachwald, der für einen Tag zum Klassenzimmer wurde. Revierleiter und Leiter des Holzverkauf der Stadt, Karl Meister, und sein Kollege Konrad Kuster hatte zusammen mit dem Student der Fortwirtschaft Mathias Rapp und den vier Waldarbeitern Roland Siebler, Franz Dietrich, Dirk Drescher und Martin Rappenegger (Rücker Rudi Hugel) vier Stationen aufgebaut, um den Schüler den Wald mit all seiner Vielfalt und Nutzungsmöglichkeit nahe zu bringen. (pb)