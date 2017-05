Löffingen Löffinger Turngala zeigt viele Talente

Turnerbund inszeniert buntes Spektakel am Samstag, 6. Mai. Über 100 Akteure stehen auf der Festhallenbühne.

Der Countdown läuft für die dritte Turngala des Turnerbunds, die am Samstag, 6. Mai, mit einer „Reise durch die Zeit“ das Publikum begeistern will. Präsentiert werden turnerischen Glanzleistungen, eingepackt in einen erfrischenden Showakt. Die Turngala ist die Nachfolgeveranstaltung des Bunten Abends, der erstmals 1927 vom Turnerbund Löffingen auf die Bühne gebracht wurde. Vor drei Jahren beschlossen die Verantwortlichen das Konzept zu ändern und sich auf die Kernkompetenz zu konzentrieren. „Die turnerisch-akrobatischen Fähigkeiten gepaart mit tänzerischen Topleistungen und alles eingepackt in einer zeitgemäßen Showgala“, verspricht Vorsitzende Gustl Frey.

Die Wettkampfgemeinschaft Schwarzwald-Baar, die Aktiven und auch die Nachwuchsturner, werden mit ihren Verantwortlich Rainer Wehrle, Jenny Isele, Linda Tröndle, Nadine und Nicole Götz, Timo Zemann und Viktor Heinz für Staunen sorgen. Showprogramm: Sie sind schon längst in den Fußstapfen ihrer Vorbilder der Stuhlgang gelandet, die „Stuhlgang-Next Generation“. Carsten Ruf und Markus Zepf werden die „Turnhexenschüler“ präsentieren. Jonglage in Ekstase (Frederic Moro) und Artistik am Tuch (Oliver Gänsler) werden für die zirkusreifen Nummern sorgen.

Kartenverkauf

Zum dritten Mal veranstaltet der Turnerbund Löffingen seine Turngala. „Eine Reise durch die Zeit“ startet am kommenden Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle. Auf der Bühne werden über 100 Akteure stehen, welche für ein unvergessliches Turn-Event sorgen. Dazu noch die gesamte Küchencrew, Technik, Ordner und vieles mehr, so dass der Turnerbund mit fast 150 Personen im Einsatz ist. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Löffingen, sowie bei Schreibwaren Hauser, aber auch an der Abendkasse. (pb)