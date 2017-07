Löffingen Löffinger Tischtennisclub im Aufwind

Engagierte Jugendarbeit trägt ihre Früchte. Nachwuchsspieler erzielen viele Erfolge.

Der Blick in die südbadische Endrangliste oder in die Rangliste Bezirk Schwarzwald lässt aufhorchen, denn hier tauchen auch die Namen der Nachwuchsspieler des Tischtennisclubs Löffingen auf. Sie unterstreichen die engagierte Nachwuchsarbeit, die nun ihre Früchte trägt. Schon in der abgelaufenen Runde zeigte der Löffinger Nachwuchs seine Stärke. „Der größte Erfolg feierte unsere zweite Jugendmannschaft, die in der Bezirksklasse Meister wurde“, freute sich Vorsitzender Dominik Urban. Mit einem vierten Tabellenplatz imponierte die erste Jugendmannschaft mit Theo Föhrenbach, Maxi Weinberger, Nico Wehrle und Niclas Fehrenbach, die sich somit in der ersten Saison in der Landesliga behaupten konnten. Glücklich über diesen Erfolg zeigt sich Jugendleiter Werner Beha, der in manchem Nachwuchsspieler die Liebe und Freude mit dem kleinen Zelloloidball weckte. Dies gilt auch für die zweite Jugendmannschaft mit Niclas Fehrenbach, Jonas Otto, Lasse Streit, Aron Riegger, Fabio Benz, Luca Scholl und Niklas Kaltenbrunner, die sich oft erfolgreich gegen die älteren Gegner (17 und 18 Jahre) durchsetzen konnte.

Neben diesem Mannschaftserfolg zeigte der Löffinger Nachwuchs auch bei den Ranglisten seine Klasse. So konnten sich gleich sechs Spieler für die Endrangliste im Bezirk Schwarzwald qualifizieren. Bei den U18 belegte Theo Föhrenbach als Jüngster einen vierten Platz, doch auch Nico Wehrle (Platz sieben) und Niclas Fehrenbach (Platz zwölf) zeigten ihre Stärken. Den Bronzeplatz sicherte sich bei der U15 Aron Riegger. Auf sich aufmerksam machte Lasse Streit, der bei den U15 ohne Niederlage unangefochten Sieger wurde.

Dies war die Fahrkarte für das südbadische Endranglistenturnier. Hier unter den besten Tischtennisspieler in Südbaden machte Lampenfieber dem jungen Sportler einen Strich durch die Rechnung und am Ende reichte es auf den 15. Platz. Doch in Zukunft wird das Talent mit dieser Herausforderung besser umgehen können.

Ein echtes Talent ist auch Niklas Kaltenbrunner. Obwohl er erst ein dreiviertel Jahr Tischtennis spielt, qualifizierte er sich in die Bezirksendrunde und wurde am Ende bei den U14 Siebter. Auch bei den Bezirksmeisterschaften machte der Nachwuchs dem Verein alle Ehre.

Nachwuchs ist weiterhin beim TTC gesucht. Training ist mittwochs in der Dreifeldsporthalle für Schüler von 18.15 bis 19.30 Uhr, anschließend sind die Jugendliche an der Reihe.