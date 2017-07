Löffingen Löffinger Tischtennis Club im sportlichen Aufwind

Jugend drängt nach vorne. Nachwuchsspieler haben sich Platz in der Landesliga erobert.

Die Jahresbilanz des Tischtennisclubs Löffingen ist beachtlich. Sportlich zeigten sich die Herren im Aufwind und die Jugend mit knapp 20 Spielern trotzt jedem Abwärtstrend und lässt den Verein zufrieden in die unmittelbare Zukunft blicken. Dazu war der Verein Gastgeber des Jugend-Bezirks-Ranglistenturniers, diese Rolle möchte man auch in diesem Jahr wieder übernehmen.

Vorsitzender Dominik Urban hatte bei der Hauptversammlung also jeden Grund über das abgelaufene Jahr zufrieden zu sein. „In der vergangenen Saison waren wir wieder in der Lage zwei Herrenmannschaften zu melden, in dieser Saison werden es sogar drei Mannschaften sein“, freut sich Vorsitzender Urban. Der Tischtennisclub ist auch beim Städtlefest eingebunden, wie Bürgermeister Tobias Link hervorhob. Der Höhepunkt des Jahres war der Besuch der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Düsseldorf, um den Profis direkt auf den Schläger zu schauen, so Stefanie Pacher. Die Bilanz der ersten Herrenmannschaft von Holger Jäckle war durchaus positiv. Nach der verkorksten Saison im vergangenen Jahr und immer wieder Fehlen von Stammspielern erreichte man am Ende einen vierten Platz. Werner Beha konnte dabei nicht nur die beste Bilanz im Verein aufweisen, sondern steht in der gesamten Bezirksklasse auf Rang drei. Die zweite Herrenmannschaft, so Jens Hauger, schaffte sogar die Vizemeisterschaft und somit die Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse A, was allerdings nicht gelang. Erfolgreich wurden hier Jugendspieler eingesetzt.

Die Jugend machte auch im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam. "So spielt die erste Jugendmannschaft seit langer Zeit wieder einmal in der Landesliga mit der Jahresbilanz des vierten Platzes", wie sich Jugendleiter Werner Beha freut. Noch erfolgreicher war die zweite Jugendmannschaft, die den Meistertitel in der Bezirksklasse holte. Bei den Ranglisten im Bezirk Schwarzwald qualifizierten sich gleich sechs Spieler für das Endranglistenturnier, wobei Lasse Streit sich mit dem Sieg für die Südbadische Endrangliste qualifizierte. Der Ausblick der Jugend mit den hoffnungsvollen Talenten ist für Jugendtrainer Werner Beha vielversprechend. Derzeit kann der TTC auf knapp 20 Jugendspieler setzen, wobei Lase Streit und Theo Fehrenbach im Kadertraining mit dabei waren. Der Verein – mit derzeit 70 Mitgliedern –kann auf einen positiven Kassenstand von Udo Mayer bauen, da neben dem Zuschuss der Stadt auch Spender aktiv waren.