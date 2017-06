Löffingen Löffinger Theaterprogramm gegen sexuelle Gewalt

Grundschule initiiert Präventionsprogramm für Kinder. Nein sagen muss gelernt werden.

Sexuelle Gewalt an Kindern kommt in jeder sozialen Schicht vor, von kleinen Grenzüberschreitungen bis hin zu massiver Gewaltausübung ist vieles an der Tagesordnung. Die Kinder davor zu schützen, war jetzt Unterrichtsstoff der Grundschule Löffingen.

„Mein Körper gehört mir“, diese ganzheitlichen Präventionsprojekte konnten die Viertklässler der Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler/Reiselfingen hautnah erleben. Die Theaterpädagogische Werkstatt besuchte die Viertklässler in Löffingen und Göschweiler, um mit den Schülern gemeinsam das Thema „gegen sexuelle Gewalt“ spielerisch und altersgerecht in Augenschein zu nehmen.

„Wie ist mein Gefühl, wenn der Nachbar beim Tennisspiel meinen Po anfasst?“, „bin ich schuldig, wenn sich vor mir ein Mann entblößt?“, nur zwei von vielen Fragen, denen der Schauspieler und Theaterpädagoge Philipp Nägele mit seinen Kollegen Mira Koziol und Jan Opderbeck in kleinen Rollenspielen auf den Grund ging. „Wie fühlt sich das Ja-Gefühl an?“, fragten auch die Lehrerinnen der drei Klassen Ines Flamm, Jara Steidl und Iris Götze (Göschweiler). Die Antworten der Viertklässler kamen prompt „gut, schön, toll, angenehm, freudig“. Auch das Nein-Gefühl konnten die Schüler gut beschreiben mit „schlecht, unangenehm, doof, blöd, schrecklich“. „Dieses Gefühl sollte der Ausschlag sein, ganz bewusst auch nein zu sagen, ganz nach dem Motto mein Körper gehört mir“, erklärte Philipp Nägele in einem der drei Termine vor Ort.

Dieses ganzheitliche Präventionsprojekt war in drei Teile aufgeteilt, die mit Geschichten direkt aus dem Alltag von den Theaterpädagogen den Kindern ganz mittelbar vor Augen geführt wurden. Kurze Szenen, in denen die körperlichen Grenzen von Kindern überschritten werden, etwa bei einer Internetbekanntschaft, Kontakt mit Hundewelpen, verbotenes Fußballspiel beim Nachbarn und vieles mehr gehörten hier dazu. Dabei versteht sich das Konzept keineswegs als Show, sondern als Unterhaltung mit den Kindern. Diese müssen mitdenken, mitfühlen, mitreden und mit möglichst vielen Sinnen diese unsicheren Situationen begreifen, um Hilfe zu holen.

Durch die gespielten Situationen bekommen die Kinder praktische Verhaltensregeln an die Hand. Das Projekt war in drei Teile aufgeteilt „Nur du weißt, wie dein Körper fühlt“, „Sexueller Missbrauch durch Fremde“ und „Sexueller Missbrauch durch Täter aus dem sozialen Nahbereich“.

In drei Schulstunden wurden die Themen mit klarer Sprache und nachhaltigen Szenen thematisiert. Auch Lieder wie der Körpersong sollen die Kinder stärken.

Das Projekt

Seit 1994 ist die Theaterpädagogische Werkstatt Freiburg mit ihrem Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt an den Schulen im Bundesland unterwegs. Dank des Engagements der drei Lehrerinnen Ines Flamm, Jara Steidl und Iris Götze konnten die Sponsoren Andreas Beyer, Autohaus Laufer, Knöpfle Desgin, Sparkasse und Volksbank gewonnen werden.