Löffingen Löffinger Stadtführungen immer beliebter

Geschichte weckt viel Interesse bei Besuchern aus der ganzen Region. Drei Stadtführer geben ihr Wissen weiter.

Stadtführungen in Löffingen erfreuen sich großer Beliebtheit. Es geht durchs Städtle mit dem historischen Stadtkern, die wechselvolle Kirchengeschichte, ins Heimatmuseum oder auch die Wallfahrtskirche zum Witterschneekreuz. Glücklicherweise kann Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke auf gleich drei exzellente Stadtführer zurückgreifen. So führen Werner Wassmer, Matthias Wider oder Hermann Nägele die Gäste auf den Spuren der Löffinger Stadtgeschichte. Diese beginnt eigentlich im „Dorf Villa Leffinga“ im Jahr 819 und führt dann in die Stadt, welche die Grafen von Fürstenberg an der wichtigen Kreuzung der Straßen von der Baar zum Breisgau und zum Hochrhein wohl im Jahr 1261 gründeten. Trotz vieler großer Brände hat das Städtle den typischen Charakter mit den Häusern als ovaler Mauerring mit den Zinnengiebeln nicht verloren.

Hier war der Kornmarkt, der bis zur Schaffung der Höllentalbahn ein wichtiger Markt in der gesamten Region war. Nicht weniger spannend ist die Kirchengeschichte, die bei der Urkirche St. Martin (im Bereich der heutigen Linde) beginnt und bis heute der mächtigen St. Michaelskirche Zeugnis gibt. Die drei prachtvollen Barockaltäre des Bildhauers Mathias Faller aus St. Märgen sind nur ein Teil der sehenswerten Kirche. Der Besuch des Heimatmuseums präsentiert nicht nur die Stadtgeschichte, sondern auch die Vergangenheit der Region. Angefangen von der Glasbläserkunst, den Uhren oder auch Exponate aus der Geologie und Frühgeschichte, so der Mammutzahn oder das Alemannengrab.

Neben dem wöchentlichen Getreidemarkt war auch die Geschichte der Wallfahrtskirche Witterschneekreuz für den Wohlstand der Bürger verantwortlich. Werner Wassmer ist ein wahrer Kenner der Kirchengeschichte, er erläuterte jüngst den Landfrauen aus Behla die Historie von 1740 mit der Rettung eines Wanderers im Schneesturm bis zur heutigen Wallfahrtskirche.

Die heutige barocke Kirche oder die alte Holzkirche sind beliebte Orte für Pilger aus der ganzen Region, aber auch für Besucher, wie jüngst die Landfrauen aus Behla. Vorsitzende Beate Gleichauf war mit ihren 24 Mitgliedern angereist. Als Jahresanfangsfeier hatte man Löffingen ausgewählt, wobei man auch einen Abstecher ins Kerzenatelier im Stettholz machte und sich reichlich eindeckte mit Kerzen. Als gelungene „Jahres-Anfangsfeier“ schloss man den Tag mit einem Abendessen ab.